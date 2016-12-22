أساليب الخبث الأمريكي والخيارات السعودية الصعبة

استثمرت المملكة علاقاتها مع الولايات المتحدة الامريكية ولفترة طويلة منذ العام 1945م على مبدأ تبادل المصالح (توفير الحماية والأمن مقابل النفط ودعم الاقتصاد الامريكي) ولم تتمكن المملكة رغم الفرص التي اتيحت لها من تغيير هذه المعادلة بالشكل المأمول طيلة 70 عاما والتي استفادت منها أمريكا بشكل اكثر بكثير جدا من المملكة ومن ذلك:

حصول امريكا بشكل حصري على امتياز استخراج النفط وتكريره وبيعه بالاسواق العالمية بثمن بخس

ولاحقا التمتع بحق الشراكة الكبرى بشركات البتروكيماويات للاستفادة من الغاز وكذلك تنفيذ المشروعات الضخمة للبنية التحتية الصناعية لها.

ضمان أن لا يباع النفط إلا بالدولار لأنه أقوى وأهم عامل من عوامل دعم الورقة الخضراء(المفلسة) دوليا بسبب رفع الغطاء الذهبي عنها في 1970م

وفق اتفاق البترودولار مع المملكة في بداية السبعينات وربط العملة المحلية وتكبيلها (الريال بالدولار) بالشكل الذي أضر بالاقتصاد المحلي لفترة طويلة بحسب هذه الاتفاقية.

حتمية قيام المملكة على بتحويل فوائض إيرادات النفط وحجوها بامريكا كاستثمارات حكومية سعودية بالسوق الامريكية رغم ارتفاع مخاطرها وضعف عوائدها وفق اتفاقية البترو دولار المشؤومة تلك.

ضمان المملكة ضخ النفط للاسواق العالمية باسعار زهيدة(عندما كانت امريكا اكبر مستورد للنفط في سبعينات وثمانينات وتسعينات القرن الماضي).

ومن ثم لاحقا ضمان تقديم كافة المعلومات الاستخباراتية مجانا وبدون مقابل منذ هجمات 11 سبتمبر سواء كانت هذه المعلومات داخلية أو دولية عبر عملاء المخابرات والاف بي أي ومكاتبها في المملكة.

التزمت المملكة باتباع أغلب السياسات والمواقف الامريكية في الشرق الأوسط والعالم ومنها عدم التعرض لإسرائيل عسكريا.

قامتىأمريكا بتزويد الجيوش السعودية بالعتاد العسكري المبالغ بسعره من المصانع الامريكية وحلفائها فقط وفق شروطهم وحظر التعامل مع الدول التي تعاديها امريكا.

شراء البضائع الأمريكية والتجهيزات المدنية من السوق الامريكية باسعار مبالغ بها ةبصفقات كبيرة للمشروعات الحكومية والخاصة.

قيام الشركات الأمريكية وحلفائها بتنفيذ العقود الضخمة للمشروعات الحكومية المدنية والعسكرية في المملكة باسعار مبالغ بها.

10-شراء الطائرات المدنية وقطع الغيار والصيانة من الشركات الامريكية والغربية فقط باسعار مبالغ بهل ومنع التعامل مع اعداء امريكا في هذا المجال.

فرض الاندماج الثقافي والانفتاح الفرط على الغرب عبر البعثات العلمية للولايات المتحدة الامريكية والغرب.

وغير ذلك من عوامل الانسياق بغير وعي سياسي حصيف و بارع في تلك المرحلة من قبل اغلب الوزراء والمستشارين قصيري النظر من الذين لم يستطيعوا تقديم المشورة المناسبة والجريئة لتغيير هذا الواقع السيء بشكل مؤثر خلال العقود الماضية.

أساليب الخبث الأمريكي

وعندما قام الملك عبد الله رحمه الله بمخاطبة امريكا بلهجة قوية في بياناير سنة 2001م بخطابه الشهير لجورج بوش ضد الممارسات البربرية الاسرائيلية.

سهلت المخابرات الأمريكية حادثة سبتمبر 2001م واخضعت المملكة لكثير من الإملاءات وهددتها ب28 صفحة وهمية واسكتت المملكة حول كثير من الممارسات العدوانية ومنها احتلال العراق وتسليمه لايران على طبق من ذهب.

حتى جاء المسخ أوباما وركع ركعته المعروفة للملك عبد الله وخدعنا بخطابه المشؤوم بجامعة القاهرة بل خدع العالم بحصوله على جائزة نوبل للسلام حتى اتم الاتفاق النووي مع ايران واحدث ما احدث بامتنا ومنطقتنا حتى الان (المهلة للاتفاق 10سنوات) وهي الفترة المقررة لتصفية المملكة.

وعندما بدات المملكة بالاستقلال عن القرار الامريكي والبحث عن مصالحها الخاصة بعيدا عن الخداع الامريكي قررت امريكا اللعب على المكشوف.

والافراج عن الصفحات ال28 وتحريك الدعاوى ضد المملكة لاهداف أبعد واخطر من خلال اقرار اسقاط الحصانة عن المملكة واتهامها بدعم الارهاب وتأليب العالم ضدها ومقاضاتها، ليس لاهداف حقوقية او ابتزاز مالي، وانما لبدء تنفيذ المشروع الصهيوني الكبير الذي تكاملت أركانه وهو تفتيت المنطقة وعلى رأسها المملكة وقيام إسرائيل الكبرى؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!

وهنا يجب التوقف والتفكير بجدية وباسرع ما يمكن والتحوط من الأمور التالية بعيدا عن القاء لوم او تصفية حسابات مع ضرورة اتخاذ قرارات فورية صعبة وعاجلة وحازمة فليس لنا بعد الله الا كشف الأوراق ومواجهة الحقيقة والاعتماد على الله وحده ثم على انفسنا وقدراتنا فقط بمعاونة محبي المملكة الصادقين وهم قليل.

أولا- هناك حقائق ينبغي عدم اهمالها وهي كما يلي:

أن الطائرات الحربية الامريكية والاوروبية وانظمتها لا قيمة لها بدون ذخيرة وصواريخ تطلق من الجو ودعم استخباراتي قوي.

أن الدبابات والقطع البحرية وأنظمتها ليس لها فائدة بدون ذخيرة ودعم فني وقطع غيار.

أن هناك مخطط قوي وصريح لتفتيت المملكة والمنطقة باسرها من خلال ضرب المملكة بايران وأذنابها ثم بعد انهيار المملكة يتم تفتيت إيران وتركيا ومصر لتكون إسرائيل هي الأقوى في المنطقة بعد ضمها أراضي جديدة.

أن هناك حرب صهيوصليبية مباشرة وقوية وصريحة على المسلمين تدور رحاها اليوم.

أن الحرب مع إيران قادمة لا محالة في ظل هذه المعطيات.

أن القرار الأمريكي مرهون للوبي اليهودي ومصالح إسرائيل، والقرار الاوروبي والعالمي مرهون لأمريكا.

أن الوضع العالمي اليوم متوتر ومضطرب بشكل غير مسبوق.

أن الأولوية في القرارات بالدول الكبرى اليوم يسيطر عليها العامل السياسي وليس الاقتصادي.

أن الولايات المتحدة اصبحت مكتفية ذاتيا لمورد النفط، بل اصبحت تقوم بالتصدير.

أن الدولار والاقتصاد الأمريكي برمته ضعيف جدا ويمكن كسره بسهولة.

هناك تصريح واضح من اكبر السياسيين الامريكيين بالتخلى عن المملكة وعن معاهدات الدفاع معهم وانه ينبغي علينا ان ندافع عن انفسنا أو أن نتحمل تكاليف الدفاع والحماية.

أن الأمور بيد الله فهو الحامي والرازق والناصر.

أن أبناء المملكة وشعبها اليوم يعيشون في ظروف استثنائية غير مسبوقة ويؤمنون باهمية الوحدة وبقدسية أراضيهم.

ثانيا- القرارات الصعبة والحازمة الاجبارية الملحة :

وفقا لهذه المعطيات ينبغي علينا ان نبدا بالتصرف قبل أن يأتي يوما نموت فيه حسرة وندما على عدم التصرف.

ومن القرارات التي يجب العمل عليها فورا ودون تأخير ما يلي:

(استراتيجيا)

تعزيز القدرات الدفاعية الذاتية عن طريق زيادة اعداد افراد وضباط الجيش السعودي بنسبة كبيرة وتكوين جيش احتياطي كبير ومدرب تدريبا جيدا من خلال اعتماد التجنيد الاجباري والاختياري ايضا لكل من يستطيع حمل السلاح للدفاع عن الوطن والاستفادة من الزمن قبل فوات الأوان.

البدء فورا باجراء اتفاقات استرتيجية للتسليح مع كل دولة متقدمة تنتج السلاح في العالم بغض النظر عن موقفنا السياسي منها كما فعلنا بصفقة الصواريخ الصينية لتشمل هذه الصفقات إنشاء مصانع للأسلحة المتطورة داخل المملكة ونقل التقنية لابناء الوطن.

اتخاذ احتياطات أمنية كبيرة للمحافظة على الصواريخ الاسترتيجية التي سيتم قصفها بأول فرصة ممكنة سواء من الاعداء او الحلفاء.

عزل القرار الحكومي السيادي عن الولايات المتحدة وإشعارهم بذلك رسميا كرد فعل طبيعي لموقفهم والاستقلال الكامل عن املاءاتهم.

تخفيض التعاون الاستخباراتي مع CIA واغلاق مكاتبها وابعاد عملائها.

محاولة ايجاد أرضية للتفاهم المشترك مع إيران لتخفيف حدة التوتر معها عسكريا وامنيا بالمنطقة وان امكن قلب الطاولة على امريكا لكسبها كحليف لهذه المرحلة.

وعلى الجانب المحلي:

اطلاق سراح سجناء الرأي فورا وتعويضهم.

رفع درجة الرقابة لتشمل الجميع وزيادة الشفافية للحد الاقصى حول القرارات التي تتخذها الحكومة لطمأنة الناس وعلمهم بما يحدث.

البدء بتنفيذ اصلاحات سياسية مناسبة كانتخاب أعضاء مجلس الشورى ومشاركة شعبية أكبر في إدارة شؤون البلد كالمملكتين الأردنية والمغربية ةعلى الأقل إدارة الشأن التنموي الاقتصادي والشأن المحلي.

المسارعة لايقاف حرب الاستنزاف في اليمن والتوصل لاتفاق مع علي عبد الله صالح كثعلب متقلب يمكن استغلاله كافضل خيار متاح لتحقيف ذلك وقلب الطاولة على الحوثيين وايجاد تسوية مناسبة بأخف الأضرار.

(اقتصاديا)

العمل فورا على رفع سعر النفط للسعر العادل بالاتفاق مع روسيا وايران بالشكل الذي يحقق الامان المالي لنا ولهم في الوقت الحاضر.

البدء بتصفية استثمارات المملكة الحكومية والخاصة في أمريكا والتي تزيد عن ترليون دولار وإعادة توزيعها جغرافيا سواء محليا بنسبة 60% او عالميا في الدول خارج الحزام الامريكي بنسبة 40% الباقية.

سحب الودائع النقدية والسيولة المتكدسة في حساباتنا بامريكا فورا والتوقف عن تحويل أي فوائض في الاموال لتلك الحسابات.

تعويم الريال وفك ارتباطه بالدولار باسرع وقت ممكن بما سيرفع قيمة الريال ويضعف قوة الدولار والاقتصاد الامريكي.

اصدار قرار ببيع البترول بالعملة المحلية (الريال) وهذا القرار سيتيح فرصة كبيرة لرفع قيمة الريال و بما سيمكن كل دولة مصدرة من بيع النفط بعملتها ويضعف الدولار المنهار.

وفي الشأن الداخلي:

ايقاف استيراد العمالة غير الماهرة من الدول المتخلفة والاستعاضة عن ذلك بتقديم دعم برامج تنمية مستدامة للدول الاسلامية الشقيقة.

تعيين الكفاءات ففط ممن يحملون علما حديثا وخبرة متقدمة وفكرا متطورا بالمناصب والوزارات لقيادة مرحلة التغيير بعيدا عن المعايير المطبقة حاليا.

رفع درجة العدالة الاجتماعية والتخفيف من معاناة محدودي الدخل المتزايدة بكل الطرق الممكنة.

إزالة أي مظاهر اجتماعية ونظامية كحقائق تمييز واقعة مخالفة للقوانين الدولية والحضارية مثل نظام الكفيل ومنع قيادة المراة للسيارة ومكافحة الفساد وانعدام الديموقراطية وغيرها..

لقد اتخذ القرار في مركز صنعه في الغرب باستهداف المملكة رسميا من الحليف الاكبر امريكا ومن معها وستحمل الايام القادمة مزيدا من المواجهات والصدامات والاتهامات للمملكة بدعم الارهاب وارتكاب جرائم حرب في اليمن ومزيدا من التدخل بالشان الداخلي للمملكة واتهام حكامنا بالدكتاتورية واتهام انظمتنا بالتمييز ضد الاقليات والمرأة والعمالة الاجنبية ودعم الارهاب.

إن المرحلة صعبة والتحديات خطيرة جدا وأحيانا تجبرنا الظروف على عمل ما لا يتوافق مع مبادئنا وقناعاتنا على أساس الدفع بأخف الأضرار وهنا ترتفع قيمة الحكمة وتبرز العقول النيرة لدرء هذه المخاطر بعد توفيق الله سبحانه.

والله من وراء القصد

كتبه... د. عبد الرحمن الزومان | خبير بالمخاطر الاستراتيجية