الدعاوى القضائية ضد السعودية تستعد لجولة نشطة مع عام 2017

أسر ضحايا الهجمات الإرهابية التي وقعت في الحادي عشر من سبتمبر 2001، تخطط للدفع بالدعاوى القضائية التي طال انتظارها ضد المملكة العربية السعودية خلال عام 2017 بعد تمرير القانون الأمريكي المثير للجدل (جاستا).

إحدى أكبر الدعاوى القضائية المقامة حول هجمات الحادي عشر من سبتمبر تزعم أن المملكة العربية السعودية وجهات أخرى قامت بتقديم الدعم المالي للإرهابيين الذين قاموا بصدم برجي مركز التجارة العالمي بطائرتين، مما أسفر عن مقتل الآلاف في يوم 11 سبتمبر 2001، وذلك فقا لما ورد في الوثائق القانونية التي حصلت عليها مجلة (News/lohud.com.).

وهناك دعوى قضائية أخرى تتعلق بستيفاني روس دي سايمون، وهي أرملة تعمل في القوات البحرية، وتركز الدعوى على الطائرة المختطفة التي ضربت البنتاغون، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 200 شخص، كما تشير السجلات القانونية للقضية.

كلا الدعوتين القضائيتين اكتسبت زخماً واسعاً لدى رعاة قانون العدل ضد رعاة الإرهاب، وهو قانون فيدرالي تمت إجازته في خريف العام 2016، وذلك بعد أن صوت الكونغرس لصالح تجاوز حق النقض من قبل الرئيس باراك أوباما، وهي الخطوة الأولى من نوعها لهزيمة إدارته.

وقد وصف تيموثي ليتزنبيرج، وهو محامي السيدة دي سايمون، وصف الدعاوى القضائية المقامة ضد المملكة العربية السعودية بأنها مختلفة اختلافا جوهريا عن الدعاوى السابقة التي تتضمن بعض الدول في قائمة الدول الراعية للإرهاب، كإيران والسودان.

"وعلى العكس من إيران والسودان، لدينا علاقات دبلوماسية منذ فترة طويلة مع المملكة العربية السعودية وهذا هو الأمر الذى سيجعل هذا التقاضي مختلفاً بعض الشيء".

ومن بين العقبات الرئيسية في هذه الدعاوى كيف سيتمكن الضحايا وكذلك المحاكم الأمريكية من جمع المال إذا رفضت الدول أو الشركات الأجنبية دفع مليارات الدولارات التعويضات المحتملة، وأشار ليتزنبيرج أن النتائج قد تتراوح بين الاستيلاء على الأصول التي تملكها المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة والتفاوض مع صناديق تعويض الضحايا.

وأضاف "الشيء الذي جعل الشركات الوطنية الكبيرة والحكومات تنتبه هو بيت القصيد، وكل ما عدا ذلك فهو مجرد كلام، والسبب هو أين يمكن ان تضرهم وتسهدف جيبوهم هو المهم.

المصدر:

http://www.lohud.com/story/news/investigations/2016/12/31/911-lawsuits-vs-saudi-arabia-poised-active-2017/95714674/