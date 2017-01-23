النساء السعوديات يخشين من العودة إلى بلادهن

لقد تم تغيير اسم واحدة من النساء في هذه القصة من أجل اخفاء هويتها. وسيتم الإشارة إليها في هذا المقال باسم أروى.

(CNN) "هذه قصتي"، قالت أروى وهي جالسة في مكتب الهجرة بضواحي مدينة هيوستن ، تكساس في الولايات المتحدة الشهر الماضي. بعد أن هربت من المملكة العربية السعودية قبل عامين. كانت أروى بانتظار موعدها المحدد مسبقا لدى مكتب الهجرة عند السابعة صباحاً، وستعرف حينها ما إذا كان الطلب الذي تقدمت به للحصول على اللجوء في أمريكا قد تم قبوله أم أنها ستضطر إلى ترك أمريكا.

وقال أروى لـ CNN وهي بانتظار موعدها: "كل ما أريده حقا هو أن أعيش بشكل طبيعي دون خوف ودو أن اضطر إلى إخفاء هويتي وأدعي أن أنني شخص آخر، هذا كل ما كنت أريده في أي وقت مضى".

"غير أن ما يخيفني حقا هو أن لا أحصل على هذا اللجوء، وحينئذ سأعود وسأموت في شبابي، وسأخسر كل ما حاولت بناؤه، وحينئذ أكون قد فشلت."

جاءت أروى إلى الولايات المتحدة ابتداءً كطالبة قبل أن يعود إلى المملكة العربية السعودية للعمل لعدة سنوات. هناك تقول بدأ والديها يلومانها لكونها بدأت تشكك في القيود المفروضة على المرأة في المجتمع السعودي.

تعاظم الإحباط لديها لدرجة أنها في إحدى الليالي تسللت من منزل عائلتها ورتبت للسفر عبر الحدود إلى دولة البحرين، حيث استقلت الطائرة من هناك لتبدأ رحلتها إلى الولايات المتحدة.

تركت لمنزلها ولبلدها المملكة العربية السعودية كان ضد رغبة والدها، الذي هو أيضا ولي أمرها، وكان يمكنه أن يضعها في السجن لو أنها لم تنفذ بجلدها.

فكل امرأة في المملكة العربية السعودية، بغض النظر عن عمرها، لديها ولي أمر قانوني (محرم)، غالبا ما يكون الأب أو الأخ أو الابن. أولياء الأمور لديها القدرة على اتخاذ مجموعة من القرارات الحاسمة لصالح المرأة. وعلى المرأة على إذن ولي أمرها إذا أرادت السفر إلى الخارج والزواج وأحيانا للعمل أو حتى الحصول على الرعاية الصحية.

دانة، امرأة سعودية أخرى، تحدثت إلى CNN، جاءت إلى الولايات المتحدة للدراسة، وتقول إنها تخشى من العودة إلى ديارها. "لأن البنات يعانين في بلادها"، على حد قولها.

قالت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان في تقرير لها صدر في يوليو الماضي: إن نظام الوصاية (المحرم) هو "أكبر عائق لتحقيق المرأة حقوقها في البلاد"،.

وقد ساعد هذا التقرير على تحريك حملة في وسائل الإعلام الاجتماعية بين النساء السعوديات يدعو إلى وضع حد لهذا النظام.

فقد بدأت النساء السعوديات طوال فترة الصيف يرسلن التغريدات عبر تويتر عن تفاصيل الظلم الذي يقع عليهن من نظام الوصاية (المحرم) – وهن يخاطرن في ذلك بإغضاب أولياء أمورهن والحكومة في القيام بذلك.

لقد تحذيرهن في سبتمبر، فقد وصف مفتي المملكة العربية السعودية الحملة في وسائل الإعلام الاجتماعية بأنها "جريمة تستهدف المجتمع السعودي والإسلامي". لكنهن لم يتوقفن.

مغادرة المملكة العربية السعودية

كانت CNN قد تحدثت السابق لخمس نساء سعوديات شاركن في الحملة المذكورة. إحداهن، وتدعى موضي، تركت المملكة العربية السعودية منذ ذلك الوقت، كما فعلت أروى، وقررت طلب اللجوء في الولايات المتحدة. وقد بدأت موضي مؤخرا إجراءات طلب اللجوء لد\ى الولايات المتحدة.

موضي تركت المملكة العربية السعودية مؤخرا وتأمل في الحصول على حق اللجوء في الولايات المتحدة.

ليس من المألوف بالنسبة للسعوديين طلب اللجوء في الولايات المتحدة. لكن خلال الفترة بين عامي 2011 و 2005، تقدم أكثر من ربع مليون شخص بطلب للحصول على حق اللجوء إلى الولايات المتحدة، 111 منهم كانوا من السعوديين، 29 منهم تمت الموافقة على طلباتهم، وفقا للأرقام الصادرة عن وزارة العدل.

وفي نفس الفترة الزمنية، منحت الولايات المتحدة حق اللجوء لـ 30 من الرعايا البريطانيين. حيث أن بريطانيا حليف آخر لأمريكا.

لاجئين غير تقليديين

تحدثت أروى، وغيرها من طالبي اللجوء السعوديين الذين تحدثت إليهم CNN ، لا تنطبق عليهم الصورة النمطية العامة لدى اللاجئين.

حيث أنهم متعلمون للغاية، وهندامهم حسن، وغالبا ما يكونون قادرين على دفع تكاليف محامو الهجرة بل يستطيعون الإقامة في الفنادق، أو مع الأصدقاء المتعاطفين معهم.

ويقول الناشطون أن عدد النساء اللائي يردن الخروج من المملكة العربية السعودية ويشعرن بالخوف على حياتهن لا يعكسه العدد القليل نسبيا من أرقام طلبات اللجوء الى الولايات المتحدة.

وقالت إحدى الناشطات لـ CNN "العديد من النساء ببساطة لا يمكنهن الخروج"، وأضافت "ليست لديهن وسائل وأنهن بحاجة إلى إذن من ولي الأمر للخروج من منازلهن أو مغادرة البلاد."

وقال محمد سيد، رئيس المسلمين السابقين في أمريكا الشمالية، وهي مجموعة تساعد المسلمين الذين ارتدوا عن الإسلام، قال لـ CNN إن بعض النساء السعوديات، اللائي خرجن من الإسلام، قررن الانتقال إلى دول الجوار التي "تمنح المرتدين المزيد من الحريات."

أروى وموضي كلاهما تركن عائلات غنية نسبياً.

وقد تساءلت إحداهن: "ما قيمة المال والثروة إذا كنا لا نستطيع أن نعيش أحرار؟".

كان الخروج سهلاً بالنسبة لهن، لأنهن درسن سابقا في الولايات المتحدة، ولديهن شبكة دعم صغيرة من الأصدقاء، والمال اللازم كن يحتفظن به سرا للقيام بهذه الخطوة.

الردة عن الاسلام

الوهابية، المذهب الإسلامي المحافظ في المملكة العربية السعودية، يصر على تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد، ويساعد على تكريس نظام "المحرم".

أروى وموضي كلاهما ارتدت عن الإسلام.

ومن بين الوثائق الداعمة المقدمة كجزء من طلب اللجوء أروى كان نسخة من النشرة التي تم الإعلان فيها عنها وعن اثنين آخرين من المرتدين.

وقالت أن هذه النشرة الإخبارية القصيرة تم توزيعها في المنطقة التي كانت تقيم فيها، وأشارت بالتفصيل كيف أنها واثنين آخرين من بلدتها قد ارتدين عن الإسلام في وسائل الاعلام الاجتماعية.

ويذكر المقال القراء بأن "عقوبة هذه التهمة قد تصل إلى الإعدام".

العودة الى الوراء ليس خيارا

قالت أروى بمجرد أنها أعلنت أنها خرجت علنا عن ​​الإسلام، قامت بالتشكيك والتصدي لنظام ولاية الأمر في البلاد، وتركت منزلها والبلاد دون الحصول عن الإذن من ولي أمرها، ولذلك لن تكون بأمان لو رجعت إلى بلادها.

وقالت لـ CNN أنها تخشى أن تتعرض للعقاب في بلادها لأنها جلبت العار لعائلتها ولم تطع والديها، كما عبرت عن خشيتها من تتعرض للمحاكمة من قبل الدولة إذا لم تعد إلى الإسلام.

بعد سنتين من ترك المملكة العربية السعودية، تقود أروى السيارة إلى مكتب خدمات الجنسية والهجرة بالولايات المتحدة لمعرفة ما إذا تم قبول طلبها للحصول على اللجوء.

، وقال كريستين بيكريل ، المهتمة بنظام الوصاية (المحرم) كجزء من عملها مع المنظمة الدولية لحقوق الإنسان، تؤكد على المخاوف التي عبرت عنها أروى لـ CNN: "المملكة العربية السعودية لديها معتقلين ومستمرة في اعتقال ومحاكمة وسجن المعارضين، ومن بينهم ناشطات في مجال حقوق المرأة، وهؤلاء لو دخلن السجن، فلن يخرجن منه إلا بعد موافقة ولي أمرها على الإفراج عنها".

CNN سألت الحكومة السعودية إذا كانت النساء أمثال أروى وموضي اللائي ارتدين عن الإسلام وانتقدن الحكومة السعودية، عليهن الخوف من العودة إلى المملكة العربية السعودية. غير أنه لم تكن هناك استجابة.

يوم القرار

تابعت أروى إجراءات الطلب على اللجوء بدون محام. حيث أنها بدلا من ذلك، اعتمدت على الأصدقاء الذين قد منحو بالفعل حق اللجوء، ومن خلال قراءة النصائح على الانترنت، والدعم المعنوي من صديقها الأمريكي.

انتظرت بصبر في مكتب الهجرة بهيوستن، حيث وصلت قبل بضع دقائق من موعد مقابلتها عن السابعة صباحاً.

الموظف ناداها باسمها.

وقال لها المسؤول: "لقد تم قبول طلبك للحصول على اللجوء في الولايات المتحدة الأمريكية".

شعرت بالارتياح.. تنهدت وأخذت نفسا عميقا .. ثم اجهشت بالبكاء.

وبعد عدة دقائق، بعد التوقيع على بعض الأوراق الرسمية وتبادل بعض الوثائق، سمح لها بالذهاب.

الرحلة التي بدأت بالهروب في وقت متأخر من الليل من المملكة العربية السعودية وامتدت إلى سنتين من القلق .. قد انتهت الآن على ما يبدو وبشكل مفاجئ.

في طريقها للخروج، هنأتها أسرة عراقية على حصولها على اللجوء، وطرحوا عليها عدة أسئلة متلهفة حول طلبها لقد اعتبروها بصيص أمل لقبول طلبهم.

عندما خرجت من المكتب، اتصلت بصديقها، وقال له انها لن تذهب إلى أي مكان.

ثم ركبت سيارتها، وجلست خلف عجلة القيادة .. وانطلقت بعيداً.

المصدر:

http://edition.cnn.com/2017/01/16/world/saudi-women-asylum-seekers-us/index.html?sr=twcnni011617saudi-women-asylum-seekers-us1204PMVODtopVideo&linkId=33430517