ما الذي يعنيه طرح شركة أرامكو بالنسبة لخزينة المملكة العربية السعودية؟

قامت الحكومة السعودية مؤخراً بتعديل نظام الضرائب والريع الخاص بقطاع النفط، وذلك بتحديد رسوم الريع بنسبة 20 ٪ وضرائب الشركات العاملة بالقطاع بنسبة 50 - 85 ٪ (اعتمادا على التدفقات الرأسمالية)؛ وهذه الخطوة يبدو أنها تهدف إلى تهيئة إطار ملائم لتقييم أرامكو السعودية، ربما استعداداً لطرح الشركة للاكتتاب العام، بشكل او بآخر، خلال سنة أو سنتين. وأقول "ربما" لأنني لا أعتقد أن الاكتتاب سيرى النور وذلك للأسباب التلية :

ينظر المراقبون اللاهثون إلى أرامكو السعودية، بتركيز منصب على احتياطيات تُقدر بحوالي مائتي بليون برميل من النفط، ثم يبحرون بعد ذلك في نشوة تقييم الشركة، لكن أرامكو ليست إلا مجرد شركة، ولو كانت شركة مساهمة عامة، فسيتم تقييمها بنفس المعايير التي تستخدم لتقييم أي شركة عامة كبيرة أخرى. ويعني ذلك، من الناحية العملية، أن قيمة أرامكو ستكون في الغالب مبنية على عوائد توزيعات الأرباح.

صحيح أن احتياطيات أرامكو القائمة على النفط ستعمل على تحسين جودة ومسار نمو أرباح الشركة، والرقم الذي يظهر بنهاية المطاف يعطي "قيمة لكل برميل من احتياطياتها"، ولكن الأرباح العائدة على المساهمين هي من يحدد القيمة الفعلية للشركة، وليس حجم الاحتياطيات. وقبل إجراء أي تقييم مبني على عوائد أرامكو، هناك رقم كبير جد اً لم يتم الإعلان عنه، أو مناقشته حتى الآن، وفقاً لمتابعتي، وهذا الرقم هو مقدار الدعم العام الذي تقدمه الشركة للمملكة العربية السعودية، والذي سيؤثر على أرباحها؛ فالمملكة تحتاج إلى نحو 4 ملايين برميل يوميا من السوائل (النفط ومشتقاته وسوائل الغاز) لاستخدامها محليا، ومن غير المعقول أن تضع حكومة المملكة نفسها في موقف تضطر فيه إلى شراء نفطها، ومن شركتها، وبأسعار السوق العالمية، لذا ستكون الخطوة الأولى هي إعداد ميزانية لتقديم برامج عام لتغطية فجوة الطلب المحلي دون مقابل.

بعد الانتهاء من ذلك، فإن أسباب الحديث عن نظام الضرائب، ورسوم الريع الجديدة، ستتضح؛ ولا يوجد مجال هنا لعرض العمليات الحسابية كاملة، ولكن بسعر 50 دولار اً للبرميل، فسيتم تحصيل نحو 32 بليون دولار على شكل ريوع، ونحو 80 بليون دولار من الأرباح قبل الضرائب على صافي إنتاج شركة ارامكو.

وباعتبارها شركة ذات نفقات رأسمالية عالية، فإنها ستدفع ما نسبته 50 ٪ من الأرباح لتغطية تلك النفقات، مُخلفةً أرباحاً تناهز 40 بليون دولار أمريكي.

في الوقت الحاضر، تُحصِّل خزينة المملكة الجزء الأكبر – متمثلة في الريوع والأرباح قبل الضرائب – تاركةً لأرامكو ما تعتقد أنها بحاجته لإتمام مشاريعها الجديدة؛ ولكن بعد إدراج أرامكو كشركة مساهمة عامة، وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار الحوكمة المتبعة في الشركات الغربية، فإنها لن تستمر على نفس النهج الذي تسلم فيه كامل الأرباح للخزينة السعودية – بل إنها كشركة مساهمة عامة ستضع سياسة لتوزيعات الأرباح مثل أي شركة عامة أخرى، لتحقيق التوازن بين الاحتفاظ باحتياطيات نقدية لحاجات الشركة، والاستثمار في مشاريع جديدة، وبناء رأس المال العامل، مع الحفاظ على رضا المساهمين بعائداتهم من الاستثمار.

وعلى الرغم من صعوبة التنبؤ بما سيحدث، فإن رهاني سيكون على أن مجلس إدارة الشركة سيحدد نسبة توزيعات أرباح تعادل 50 ٪ وبذلك تدفع الشركة نصف الأرباح فقط للمساهمين، أو ما يعادل 20 بليون دولار أمريكي.

من هنا سيكون القرار بيد المساهمين، فعلى أي عائد سيقومون بشراء أسهم الشركة؟

إن متوسط عوائد السوق للشركات الكبرى (النامية) هي في نطاق 3 ٪. لكن أرامكو تُعدُ حالةً خاصة، إذ تعزز توقعات ارتفاع أسعار النفط في الأجل الطويل، بتكاليف شبه ثابتة، آفاق نمو أرباحها بشكل كبير. إلا أن أرباحها مهددة خلال السنتين القادمتين نتيجة انخفاض أسعار النفط وحيوية النفط الصخري في الولايات المتحدة.

أنا لست مدير صندوق استثماري، ولكنني أراهن أن السوق سوف يقوم بخصم كبير عند تقييم الشركة بسبب المخاطر السياسية، فضلا عن خصم آخر نتيجة مخاطر التغيرات في أسعار السلع، وأيضا نتيجة المخاوف المتعلقة بالاستغناء عن النفط. ورهاني هو أنه سيتم تسعير أرامكو على نسبة عوائد توازي 1.7 ٪. وإن تم ذلك، فإن الحسابات تشير إلى أن أرامكو ستُقدر بمبلغ ترليون و 117 بليون دولار. أما إن كنت مخطئا، وتم تداول أرامكو على نسبة عوائد تساوي 3 ٪ فستُقدر الشركة بمبلغ بائس يعادل 666 بليون دولار فقط، أي أقل من شركة أبل ( Apple ) . ولا أتوقع بتاتاً أن يتم تداول أرامكو على نسبة عوائد أقل من 1 .٪

ماذا تعني تلك الأرقام؟

إن تقييم شركة أرامكو عند ترليون و 117 بليون دولار يجعل احتياطيات أرامكو تبدو رخيصةً جداً، ما يعادل حوالي 6 دولارات للبرميل، وهذا لا يُعد انتصاراً كبيراً للأمير محمد بن سلمان؛ ومن ناحية أخرى؛ سيجعل هذا التقييم أرامكو الأكثر قيمةً في الشركات المدرجة عالمياً، ولكن كلا الانتصارين هما في الغالب انتصارات شكلية.

السؤال الأهم هو ما الذي يعنيه طرح شركة أرامكو بالنسبة لخزينة المملكة العربية السعودية إذا كانت ستبيع 5 ٪ من الشركة؟

ستنخفض التدفقات النقدية الجارية من 112 بليون دولار في السنة (رسوم الريع، بالإضافة إلى الأرباح قبل الضرائب ( إلى 91 بليون دولار ) رسوم الريع، بالإضافة إلى ضريبة الشركات العاملة بقطاع النفط، بالإضافة إلى 95 ٪ توزيع للأرباح).

في العام الذي يتم فيه طرح الشركة للاكتتاب ستحصل خزينة السعودية على 5 ٪ من ترليون و 117 بليون دولار ، أي حوالي 55 بليون دولار بعد تكاليف الطرح، بذلك يرتفع صافي التدفقات النقدية للسعودية بنحو 34 بليون دولار في العام الأول ( 55 بليون دولار نتيجة بيع 5 ٪ من الشركة مطروحاً منها 21 بليون قيمة الانخفاض في التدفقات النقدية).

أما في السنوات اللاحقة، فستنخفض التدفقات النقدية من شركة أرامكو لخزينة السعودية بمقدار يوازي مبلغ الأرباح المتبقية، و 5 ٪ من أرباح الشركاء الموزعة. وعلى افتراض سعر يعادل 70 دولاراً للبرميل، فإن تلك الخسائر تصبح كبيرة جداً. فبقيمة 70 دولارا للبرميل، ستحصل الخزينة السعودية على 138 بليون دولار، مقارنةً بمبلغ 204 بليون دولار كانت ستحصل عليها بموجب ترتيبات الملكية القائمة. وبالتالي، فإن العائد من صافي بيع الأسهم يتعادل مع قيمة الأرباح المفقودة بعد حوالي 18 شهرا، في حين تنخفض صافي إيرادات الخزينة السعودية من شركة أرامكو بنحو الثلث؛ أنه أمر ليس جيد.

ستتعرض أرامكو لضغوط شديدة لزيادة ربحية الأسهم عن طريق خفض الغطاء (أي زيادة نسبة توزيعات الأرباح). وسترتفع قيمة الشركة مع زيادة الأرباح الموزعة، ولكن نسبة العوائد ستتأثر نتيجة ارتفاع المخاطر قليلا لأن الشركة يتم تجريدها من السيولة النقدية. إن ارتفاع قيمة الشركة نتيجة التوزيعات الأعلى ( كما هو متوقع) سيعود بربح جيد على أصحاب ال 5 ٪ المطروحة للمساهمة بشكل عام. ولكن ذلك لن يكون جيداً على المستوى المحلي، إذ سيُعتقد أن الأمير محمد بن سلمان قد باع شركة أرامكو بسعر بخس. وستكون إدارة أرامكو مستاءة على حد سواء لأنها سترغب في استخدام السيولة النقدية -التي أُرغمتهم حكومة السعودية على توزيعها بشكل أرباح للمساهمين - للاستثمار في أصول تحويلية لزيادة الأرباح في الأجل الطويل.

سيُشكل النقاش حول مستويات الإنتاج التي يجب أن تصل إليها أرامكو في المقام الأول ضغوطاً مشابهة، مع وجود حصة 5 % في متناول الأيدي التجارية، وتحت دراسات مستفيضة من جميع المحللين على وجه الأرض، والمناقشات التي تتناول ماذا تفعل أرامكو أولاً ستكون مدعاة للتوتر؛ أخذاً في الاعتبار 5 % من حملة أسهمها التجاريين وتركيز المحللين في كل أنحاء العالم عليها، فإن أرامكو ستكون مشتتة بين دورها في إدارة توازن السوائل العالمية بهدوء، وبين تغذية الميزانية السعودية.

بصراحة، لا أعرف كيف يمكن حل ذلك، ولكن وصفها بـ "الألم" قد يكون أقل ما يمكن وصفه به.

أتساءل من أين أتت هذه الخطة الضخمة، التي عندما رأت الضوء، بدأت بأفكار مبعثرة، تزعم بشكل رئيس أن المملكة سوف تملك أكبر شركة في العالم من حيث القيمة، وفي الوقت ذاته سوف تمتلك أكبر وأرخص الاحتياطات التقليدية في العالم .

ابتلع المحللون قصة احتساب الأصول السعودية مرتين، مع تجاهل المخاطر السياسية والسوقية والأسعار. وعند أخذ تلك المخاطر في الاعتبار أثناء التقييم، ومع إزالة الازدواجية المحاسبية، فالصفقة قد تقدر بأقل بكثير من توقعات الأمير محمد بن سلمان، وهذا هو السبب في تشكيكي بأن هذا الطرح سيتم.

لو كنت في مكان الأمير محمد بن سلمان، لرغبت عوضاً عن ذلك في الإبقاء على الكعكة 100 ٪ ، والسيطرة على مستقبل بلدي بيدي... إن المكافأة من التخلي عن ذلك كله، والبالغة 30 بليون دولار، ولفترة قصيرة، تبدو مبلغاً زهيداً لفقدان ذلك .

المصدر : http://oilpro.com/post/30746/saudi-aramco-ipo-mbs-counting-his-chickens-twice