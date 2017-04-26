المدراء الحمقى والأعمال الناشئة التي يدمرونها

صناعة التقنية تعاني الأمرين من الـ ثقافة الشلليّـة bro culture والتي ظل الناس يشتكون من وطأتها لسنوات طويلة ومع ذلك لم يتحرك أحد ليفعل أي شيء يذكر لمعالجتها.

قد يتغير هذا الوضع السلبي، عندما يبدأ المسؤولون عن وادي السيليكون - أصحاب رؤوس الأموال، الذين يمسكون بتلابيب الملايين - بإدراك أن المشكلة الحقيقية مع الـ تقنية الشلليات tech bros ليست في كونهم مجرد حمقى أجلاف، بل لأن هؤلاء الحمقى الأجلاف لا يعرفون كيف يديرون الشركات.

انظروا إلى أوبر uber ، الشركة المبتدئة في مجال النقل ride-hailing، وهي أكبر شركة تقنية في العالم (tech unicorn)، قيمتها 69 مليار دولار، كانت منذ وقت ليس ببعيد قد بدت وكأنها عملاق لا يقهر، غير أنها الآن تواجه سقوطاً ذاتياً في دنيا الأعمال، وقد هرب كبار مدرائها التنفيذيين، ومشكلات الشركة تنبع من ثقافة "الشلليات السامة"، التي أرسى قواعدها رئيسها التنفيذي ترافيس كالانيك.

ما هي ثقافة الشلليّـة bro culture ؟ هي في الأساس، نابعة من ميول عالم اليوم الذي يفضل الشباب على غيرهم من فئات المجتمع، فالشركة الفتية التي نشأت حديثاً في عالم الأعمال لديها رئيس تنفيذي يتبنى "ثقافة الشلليه"، وهو شاب يتمتع بخبرة عملية محدودة، لكنه حسن المظهر، ومغرور وغير أخلاقي إلى حد ما ومخادع ومحتال، وبدلا من أن يلبي رغبة المستثمرون ويحيط نفسه بمدراء تنفيذيين محنكين، يُطلق له العنان لاتخاذ القرارات من تلقاء نفسه دون الاستعانة بذوي الدراية والتجربة.

الرئيس التنفيذي الذي يتبني هذا المسلك يقوم بكل ما تتوقع أن يقوم به شاب غير ناضج عند إعطائه الكثير من المال وعندما يكون محاطاً بالمعجبين- فيبني ثقافة مؤسسية قائمة على الإنفاق المتهور ويكون مولعاً بالحفلات الماجنة، حيث السلوك السيئ ليس مسموحاً به وحسب بل يجد التشجيع أيضاً، ومثل هذا المدير ينشئ شركة لمرافقة زميلاته فيها إلى الحانات تبدو فكرة جيدة، كما فعل السيد كالانيك في كوريا الجنوبية عام 2014، وفقا لتقارير حديثة. (تسببت الزيارة في شكوى إلى إدارة شؤون الموظفين.)

الشركات الشلليّـة Bro Cos يتم اختيار الموظفين بناءً على "التكافؤ الثقافي"، ويتم التعاقد مع النساء، ولكنهن نادرا ما يحصلن على الترقية، ويشكين أحيانا من التعرض للمضايقات، ويتم استبعاد الأقليات وكبار السن.

ثقافة الشلليّـة أيضا تستطيع تحقيق النمو السريع في الأرباح المستدامة، وتشجع اختصار النفقات، وتجاهل الأنظمة وفعل كل ما يلزم لتحقيق الأرباح أو الفوز في المنافسات التجارية. وأحيانا تنجح هذه الممارسات. ولكن في كثير من الأحيان تتعرض لفشل ذريع.

الشلل يستغلون الأموال في تصرفاتهم وتحركاتهم ثم يكتشفون أنهم لا يملكون شيئاً ذي قيمة، شركة Quirky على سبيل المثال: تأسست في عام 2009 بواسطة بن كوفمان وهو في العقد الثاني من عمره، وتمكنت الشركة من جمع 185 مليون دولار لبناء "منصة لتطوير المنتجات الاجتماعية" ولكنها أعلنت إفلاسها لأن الرئيس التنفيذي "الصاخب" و"غير التقليدي" لم تكن لديه أية صلة بعمل المدير التنفيذي، المستر كوفمان هو من أتـباع ثقافة الشلليّة؟ وتجد في صفحته في موقع لينكيدين: "إنه شخص جلخ ... ولكنه مرح".

شركة زينيفيتس Zenefits، وهي شركة أخرى ناشئة في مجال الموارد البشرية، تمكنت من تحقيق 583 مليون دولار، وقدرت قيمتها في أقصى مستوياتها بـ4.5 مليار دولار، ثم انهارت بعد تقارير تفيد بأنها استخدمت برمجيات لغش دورات الترخيص لسماسرة التأمين، وكانت تقيم حفلات صاخبة في مكان العمل تترامي فيه أكواب البيرة والواقيات المستخدمة في السلالم. شركة زينيفيتس لا تزال تعرج، ولكن مؤسسها ورئيسها التنفيذي الشريك قد تركها، وتم تسريح ما يقرب من نصف الموظفين.

السقوط المدوي لشركة اوبرUber بدأ في فبراير، عندما كتبت سوزان فاولر، وهي مهندسه سابقه في الشركة، عن التحرش الجنسي والتمييز المستمرين في الشركة، وتقدم موظفون آخرون بروايات أخرى، وإحدى الروايات كانت عن أحد المدراء الذي كان يلمس بيديه صدور الموظفات، كما أصبحت سيارة السيد كالانيك الخاصة جزءا من القصة عندما ظهر شريط فيديو يظهر فيه وهو يوبخ سائق اوبر الذي اشتكى من أن خفض الأسعار في شركة أوبر دفعه إلى الإفلاس، وقال السيد كالانيك أن السائق عليه يتحمل المسؤولية عن حياته الخاصة.

وفي ظل كل هذه الأوضاع، أقامت وحدة السيارات ذاتية القيادة التابعة لشركة غوغل دعوى قضائية ضد شركة أوبر، مدعية أنها سرقت أفكارها، ثم تم تسريب أقوال بأن شركة اوبر كانت تستخدم أداة برمجيات متسترة لخداع المنظمين في المدن في جميع أنحاء العالم، كل هذا جزء من "ثقافة الشلليّة"، كالمعاملة السيئة للنساء؛ والفكرة هي في التمادي كثيراً بقدر ما تستطيع.

وكمحاولة لإنقاذ سفينتها من الغرق، قامت الشركة بتعيين إحدى أعضاء مجلس إدارتها، وهي أريانا هافينغتون، لتنضم إلى المدعي العام السابق اريك هولدر وغيره للتحقيق في مزاعم التحرش الجنسي، وقد اعتذر كالانيك وتعهد "بأن يكون أكثر نضجاً" وفي مستوى عمره (40 عاما).

الأهم من ذلك، أعلنت اوبر أنها تخطط لتوظيف مدير للعمليات، شخصاً مثاليا مثل شيريل ساندبرغ، كبير موظفي التشغيل في الفيسبوك، وهي فكرة عظيمة، ولكن كان ينبغي أن تأتي قبل سنوات. لأنه ربما فات الأوان الآن.

السيدة هفنغتون تصر على أن المجلس لديه الثقة الكاملة في السيد كالانيك، ولكن هل يمكن هذا؟ فالرجل تسرب من الكلية ولديه سجل حافل بالتشوهات والمشاكسات وسمعته ليست على ما يرام، سجله في اوبر يتضمن الكثير من الخسائر الهائلة – يقال أنها بلغت 5 مليار على مدى العامين الماضيين، وعلى الرغم من ذلك، استثمر كبار المستثمرين (من بينهم جولدمان ساكس ومورغان ستانلي) ما مجموعه 16 مليار دولار في اوبر.

الرؤساء التنفيذيين الذين يتبنون "ثقافة الشلليّة" أفضل من غيرهم في جمع الأموال وليس كسب الأموال. فلماذا إذاً يواصل أصحاب رؤوس الأموال الاستثمار في شركات يديرها أمثال هؤلاء؟ قد يكون السبب أن العديد من أصحاب رؤوس الأموال هؤلاء هم من نفس ملة ثقافة الشلليّة.

بعض أصحاب رؤوس الأموال الضخمة كانوا أساساً مهندسين تقنيين قاموا بتشكيل جماعة، تقاعدوا مبكرا، واتجهوا للاستثمار في الشركات المبتدئة، السلالة الجديدة هي مجموعة من الذكور المتنافسون الذين سبق لهم العمل في تجارة السندات، وفي الوقت نفسه، هناك عدد أقل من النساء في هذا المجال، وفي عام 1999، كانت نسبة 10 في المائة من الشركاء الاستثماريين في شركات رأس المال الاستثمارية من النساء، وبحلول عام 2014 انخفض العدد إلى 6 في المئة، وفقا لمشروع ديانا في كلية بابسون، وربما يكون هذا أحد الأسباب التي تشير إلى أن المرأة تعتبر الأفضل في إدارة شركات من الرجل، وبالرغم من ذلك ليست هناك شركة واحدة من 15 شركة من الشركات العملاقة الناشئة في مجال التقنية التي تبلغ قيمتها أكثر من بليون دولار – تشغل منصب الرئيس التنفيذي فيها امرأة.

انهيار شركة اوبر يجب أن لا يكون مفاجأة ولكنه يقدم درسا: ثقافة مكان بيئة العمل المسمومة والأداء المالي الفاسد صنوان لا يفترقان.

من الممكن أن تقوم مجموعة من الحمقى بإدارة شركة ناجحة، ولكن الحمقى يعملون بشكل أفضل إذا تمت أحاطتهم بمجموعة من غير الحمقى، والرؤساء التنفيذيين من أنصار "ثقافة الشلليّة" يمكن أن ينجحوا بشكل أفضل إذا ما قاموا بتوظيف مديرين تنفيذيين محنكين لمساعدتهم، وما لم تكن هناك "مراقبة من الكبار" والقيود المؤسسية، فإن رذائل الرؤساء التنفيذيين ستنتهي في نهاية المطاف إلى إصابة ثقافة أماكن العمل بالعدوى.

هذه الأوضاع المسمومة لا يمكن إصلاحها إلا إذا بدأ المستثمرون يشعرون بأضرارها، إن الانهار الذي تعرضت له شركة أوبر، وهي شركة التقنية الأكثر شهرة في العالم، يمكن أن يتسبب في الهزة التي تعيد صناعة التقنية في النهاية إلى رشدها.

المصدر:

https://mobile.nytimes.com