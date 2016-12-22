بوتين و«ما يخفيه ترامب» لتقوية إيران

تشبه كثيراً رؤية فريق الرئيس الأمريكي المنتخب «المتحمسة» الاستراتيجية التي تبناها جورج بوش الابن بعد أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001 حينما وصف إيران بأنها «محور الشرّ» ودمّر وحرق المنطقة بحجة محاربة هذا المحور إلا إيران نفسها. واستخدمت واشنطن ذريعة محاربة الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل لغزو أفغانستان ولتسليم العراق لحكّام طهران حتى يصبح بلاد الرافدين منصة انطلاق مشروع تصدير الثورة الإرهابي العابر للقارات – وتوظف مادة 154 للدستور الإيراني فيلق القدس في الحرس الثوري بمهام تصديرها. وقدّمت طهران الدعم اللوجستي المثالي خلال حرب أفغانستان وكان أحد فنادق مدينة كرمان (جنوبي إيران) المركز التنسيقي الأمريكي الإيراني، وعلى سبيل المثال بعدما تعثر خروج القوات الأمريكية عبر باكستان، تم ذلك من خلال الأراضي الإيراني. وبلغ التعاون بين «الشيطان الأكبر» و«محور الشرّ» ذروته خلال حرب احتلال العراق، وارسلت إيران ما يقارب 50 ألفاً من قواتها النخبة مع أكثر من 70 ألفاً من قوات «فيلق بدر» و«المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق» لقطع الطريق بين بغداد والبصرة، بالتزامن مع دخول القوات البرّية الأمريكية من الكويت إلى العراق.

ودفع صعود قوة الصين الرهيبة روسيا وأمريكا إلى أن تتركا خلافاتهما، وبعد فوز ترامب ستتشاركان في منطقة الشرق الأوسط بهدف ملئ الفراغ الذي انتجته سياسة «الفوضى الخلاقة» وما يعرف بمشروع الشرق الأوسط الجديد واسقاط مؤسسات الدولة في دول الإقليم. وأدى الصراع بين روسيا وأمريكا وذلك الفراغ إلى خسارة حوزات نفوذهما وتوسّع حوزات نفوذ الصين بتجاه بحر الأبيض المتوسط على حسابهما. وستحاول واشنطن وموسكو إخراج جميع أطياف وتيارات الإسلام السياسي «السُنّية» (في هذه المرحلة) من المشهد الإقليمي – وقد يتم حذف الجماعات الطائفية الشيعية لاحقاً. ولهذا الغرض سيوزع الكرملين والبيت الأبيض الأدوار بينهما في الإقليم. وبطبيعة الحال، لن يكون إخراج هذه الجماعات من المشهد أمراً سهلاً وبسيطاً، ولن يتحقق ذلك في ليلة وضحاها، وبكل تأكيد ستحصل هزّات في المنطقة خاصة في تركيا والسعودية.

ويعزز إنشاء القاعدة الجوية الضخمة جداً في الكويت تواجد الولايات المتحدة في المنطقة تفادياً لأي طارئ يمكن أن يحصل، فضلاً على القواعد الأمريكية الحالية في منطقة الخليج. والأهم من ذلك هو أن إدارة ترامب تريد أن تواصل سياسة تصوير إيران كقوة رئيسية في المنطقة أكثر بكثير مما كان باراك أوباما يفعل، لكن لتحقيق أهداف مختلفة عن أهداف إدارة أوباما. وستكون مهمة طهران الرئيسية خلال هذه المرحلة الحفاظ على المصالح الغربية مقابل الهزّات المحتملة على أثر حذف الإسلام السياسي «السُنّي». وعملياً سيتم تكليف إيران بجزء من الترتيبات السياسية والأمنية في منطقة الخليج ومنها التي تتعلق بإدارة ملف النفط.

وكتب موقع «الدبلوماسية الإيرانية» المقرب من الخارجية الإيرانية في مقال عنونه «تماشي سياسة ترامب في الشرق الأوسط مع إيران» أن فوز ترامب وتمديد قانون «داماتو» للعقوبات الأمريكية لن يؤثر على اشتراكات سياسة أمريكا الشرق أوسطية مع رؤية إيران الإقليمية وعلى حالتي الجمهورية الإسلامية الإيرانية الداخلية والخارجية كثيراً، وأن ذلك لن يشكل خطراً جدياً عليها، رغم أنه يعتبر إشارة سلبية فيما يتعلق بالإنفراج الذي حصل في العلاقات الثنائية بين طهران وواشنطن. وأكد سفير طهران لدى لندن وأحد كبار فريق المفاوض النووي الإيراني، حميد بعيدي نجاد، أن واشنطن التزمت بما تعهدت به في إطار الاتفاق النووي، وأنها علّقت العقوبات المتعلقة بقطاعات التأمين والنفط والغاز وإنتاج واستيراد اليورانيوم إلى إيران، وأنها سهلت حصول طهران على التقنيات والمعدات لاستحصال اليورانيوم من المناجم، مضيفاً أن هذا التعليق سيستمر خلال السنوات القادمة على الرغم من تمديد قانون العقوبات الأمريكية.

وجاءت سياسة توزيع الأدوار بين بوتين وترامب بثمارها حتى قبل استلام الأخير مقاليد الحكم في البيت الأبيض، ولعب الرئيس الروسي دوراً حاسماً في تحقيق اتفاق منظمة «أوبك» الأخير الذي ضمن لإيران حصتها في سوق النفط بعد رفض سعودي دام ما يقارب عامين، تحت غطاء وضع حد لانخفاض أسعار النفط. وأفادت وكالة رويترز للأنباء البريطانية أن بوتين وولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والمرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، والرئيس حسن روحاني «تدخلوا في لحظات حاسمة» لإنجاز الاتفاق.

الاتفاق الذي حاجة ترامب إليه لا تقل «كثيراً» عن حاجة بوتين واقتصاد روسيا الذي يعاني من العقوبات الأوروبية وتكاليف انخراط موسكو في الحرب الأهلية الدائرة في سوريا، وعن حاجة السعودية لارتفاع أسعار النفط بسبب تكاليف حرب اليمن، وعن حاجة إيران بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها. ومع انتهاء «حقبة بترو دولار» وبدء إنتاج النفط الصخري على المقياس التجاري، لن يؤثر ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد الأمريكي ولا أسواقها سلباً، وعلى العكس النفط أصبح سلعة تجارية للتصدير بالنسبة للولايات المتحدة. فضلاً على أن الصين ستكون الخاسر الأكبر لارتفاع أسعار النفط، وبدأت بكين فعلاً وضع قوانين صارمة لتقليل استهلاك الطاقة في مشاريع البنى التحتية للبلاد.

وتم تدشين «حقبة بترو دولار» في بدايات السبعينيات من القرن المنصرم من خلال الصراع المالي الذي شهده العالم بين العوائل التي تمتلك الذهب أي «روتشيلد»، والعائلات النفطية التي تسمى «روكفلر». وقرر مؤتمر الحكومة العالمية أي «نادي بيلدربرغ» الذي انعقد في أيار/ مايو 1973، ارتفاع أسعار النفط لتدشين هذه الحقبة من خلال «حرب أكتوبر 1973» ومواصلة توظيف الدور الإسرائيلي وتحويله من هدف فرعي إلى هدف مركزي مزيف للعرب، لانحراف التركيز العربي عن ملف النفط وأهميته وخلق الذريعة اللازمة لارتفاع أسعار النفط بشكل مفاجئ. واستطاعت الولايات المتحدة من خلال صفقتها التاريخية مع الرياض أن تفك ارتباط الدولار بالذهب وتربطته بالنفط. وتعهدت السعودية بيع النفط بالدولار فقط وإيداع إيراداتها النفطية في البنوك الغربية وخاصة الأمريكية، وهكذا تم انتقال النظام المالي العالمي إلى المعيار النفطي وانتهى «نظام أبي بريتون وودز المالي». ومنذ ذلك الحين وضعت واشنطن قانوناً يقضي بمنع بيع النفط الأمريكي خارج الولايات المتحدة، وألغت إدارة أوباما ذلك القانون صيف 2014 بعد مرور 40 عاماً، تمهيداً لإدخال النفط الأمريكي للأسواق، وأعلنت نهاية حقبة «بترو دولار» فعلياً وقُرب ولادة نظام عالمي مالي جديد.

والأخطر من ذلك هو ما يخبئه دونالد ترامب خلف دعايته العدائية الواسعة ضد الاتفاق النووي ومحاولاته لإفساده وإلغائه عملياً، إذ سيؤدي ذلك إلى إلغاء نُظُم الرصد والرقابة التي وافقت طهران على فرضها على الأجزاء الحساسة من برنامجها النووي وبعض أنشطتها العسكرية الحساسة، وستصبح إيران حرة من هذه القيود وستواصل الجزء العسكري لبرنامجها النووي وتطوير صواريخها البالستية بشكل أكبر وأسرع، ما سيعزز ذلك هيمنة طهران على المنطقة لتؤدي مهمتها الرئيسي والمطلوب منها للحفاظ على المصالح الغربية.

ويلعب فلاديمير بوتين الدور المكمل «لما يخفيه ترامب» من خلال تسليح إيران بأنواع الأسلحة الروسية، وحاول مساعد الرئيس لشؤون التعاون العسكري التقني الروسي، فلاديمير كوجين، ذرّ الرماد في العيون من خلال طمأنة الجميع قائلاً إن بيع أسلحة هجومية لإيران ليس ممكناً «في الوقت الحالي». على سبيل المثال وليس الحصر، ورغم تمديد العقوبات في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين، لم يصدر أي احتجاج من قبل أعضاء الكونغرس والسيناتورات «المتحمسين» ضد الترخيص الذي أصدرته إدارة أوباما لشركة إيرباص لبيع أكثر من 100 طائرة إلى إيران.

وسيواصل ترامب وفريقه وباقي «المتحمسين» في الكونغرس ومجلس الشيوخ تصريحاتهم الحادة والعنيفة ضد إيران، مستخدمين تلك أداةً لتمكين الأخيرة من الحفاظ على مصالح الغرب خلال فترة إخراج الإسلام السياسي «السُنّي» من المشهد، فضلاً على تأطير تعاون طهران من خلال مواصلة الضغوط الاقتصادية والتهديدات ضدها والتلويح «بورقة المعارضة الإيرانية». وسيكون «ما يخفيه ترامب» مقياساً لمعرفة حقيقة سياسة الإدارة القادمة في البيت الأبيض، وليس المؤتمرات الحماسية والتصريحات العدائية الفضفاضة.