كيف تفكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟

ايران قائمة على مراكز الابحاث لتحديد خياراتها الداخلية والخارجية.



في مقال للمرصد الإيراني تناول كيفية تفكير إيران داخلياً وخارجياً، يستهل المقال الذي جاء بعنوان “مراكز صُنْع القرار بإيران المحددات . . التوجهات” الحديث عن العملية السياسة المعقدة في ايران، لأن هنالك عدد كبير من الكواليس التي لا يعيها احد إلى المجموعة المسيطرة على القرار الإيراني.



ويقول المرصد الإيراني “يزداد هذا الغموض تعقيدا وذلك التعقيد غموضا في الدوائر غير الرسمية المعنية بصنع القرار في الظل ، أو تلك المعنية بعملية ما قبل القرار السياسي ، ويُقصد بها هنا مراكز الدراسات السياسية والاستراتيجية التابعة للجامعات أو للمؤسسات الرسمية، أو تلك المراكز الخاصة المتماهية مع النظام والدولة، شأنها شأن أي تركيبة أخرى في أنظمة دول الشرق الأوسط . لكن إيران ، وكما اقتضت الضرورة عادة ، لها خصوصيتها وفرادتها في المجالات كافة.”



ويضيف المرصد “من ذلك اعتماد قادتها على مراكز بحوث سياسية واستراتيجية شبه مستقلة لها أثرها الفاعل في توجيه القادة وصُنع عقيدتهم السياسية والاستراتيجية . ونظرا لهذا التعقيد والغموض تسعى هذه الدراسة عن مراكز صُنْع القرار بإيران إلى تفكيك هذا التعقيد وإزالة ذلك الغموض بقدر الإمكان. وحتى تأتي هذه الدراسة بجديد في هذا المضمار ، كان يجب أن تعتمد على مصادر أصلية باللغة الفارسية ، فضلا عن المراجع العربية التأسيسية؛ بهدف التوصل إلى ميكانيكية صنع القرار بإيران من منبعها في مراكز الدراسات السياسية والاستراتيجية ، والتوصل إلى نتيجة المنتج الأخير في تفاعلات إيران الداخلية وعلاقاتها الإقليمية والدولية.”



ويشرح المرصد مستويات صنع القرار في إيران فالمستوى الاول يكمن في خلفية إيران التاريخية ويشير المركز إلى أن “مراكز صنع القرار بالنسبة لإيران له أهمية كبرى، تماشيا مع كم التحديات الداخلية والإقليمية والدولية التي تواجهها في ظل مشروعات تمدد وطموحات تتصف بالديمومة، ولا تتغير بتغير الأنظمة السياسية أو الأشخاص أو الكوادر؛ ولذلك كان لابد أن تتكئ إيران على أداة علمية تُمَكِّنُ قادَتَها من فهم تطورات الأوضاع وتُصْلِتُ الضوءَ على الخيارات الواجب اتخاذها لحماية الاستراتيجيات بعيدة المدى ذات النزعة القومية، خاصة تلك التي تتعلق بأمن الخليج ، والعلاقات الإيرانية – العربية ، والعلاقات الإيرانية – الإقليمية، وبطبيعة الحال علاقة إيران بصراع القوى العظمى، وأخيرا جماعات العنف المسلحة الداخلية والخارجية والأحزاب ورجال الدين والبازار الذين يشكِّلون المفاعل النووي السياسي النشط في قلب طهران.”



وعن الفترة ما قبل الثورة الاسلامية التي قادها الامام الخميني فيقول المرصد الايراني “دخلت مراكز الدراسات السياسية والاستراتيجية بؤرة اهتمام مؤسسات الدولة الإيرانية في وقت سابق لنشوب الثورة الإسلامية الإيرانية . وكان الشاه محمد رضا بهلوي (1941 – 1979) يفخر بأنه يقرأ أوراق السياسات ويتابع الدراسات وتقديرات المواقف ذات الصلة بصراعات إقليم الشرق الأوسط والعلاقات الدولية والحرب الباردة بين القوتين العظميين ، فضلا عن أسعار البترول ، وهو المنتج الأهم اقتصاديا لدى إيران في السبعين عاما الأخيرة. وقّعَتْ إيران فى العام 1957م ، اتفاقية التعاون النووي في المجالات المدنية مع الولايات المتحدة الأمريكية . وتعد تلك الاتفاقية هي النواة التي بنى عليها الشاه محمد رضا بهلوي برنامجه النووي متعدد المصادر ، ذلك أنه بحلول العام 1970م ، كان الشاه قد حسم أمره وقرر توسيع البرنامج النووي الإيراني ليشمل مفاعلات نووية متعددة الأغراض . وفى مارس / آذار من العام 1974م ، أعلن الشاه عن ” تصور متكامل لطموحاته في المجال النووي تضمن رؤيته الاستراتيجية لهذه المسألة ” . وبالفعل أنشأ الشاه مفاعلاته النووية التي استقدمها من جهات ثلاث : الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا الغربية وفرنسا.”







اما فترة حكم الخميني ورفسنجاني وخاتمي فيشير المرصد إلى أنه “لا يوجد دليل على أنهم اهتموا كثيرا بتلك النوعية من مراكز صنع القرار فى الوقت الذي كان فيه العالم الحديث كان قد بدأ بالفعل في الاهتمام بمراكز الدراسات السياسية والاستراتيجية، كأداة لا يمكن الاستغناء عنها لاستيضاح المواقف الدولية والتفاعلات الداخلية والتي على أساسها تبني الدول قراراتها الصعبة ، وتؤسس لعلاقاتها بأطراف النزاع والوئام على حد سواء.”



ويضيف “استمر الحال على ما هو عليه حتى تولى الرئيس هاشمي رفسنجاني السلطة فى العام 1989م، وحينها بدأت إيران في انشاء الجامعات والاهتمام بالبحث العلمي وأوراق السياسيات كأحد مباحث العلوم الاجتماعية والدراسات الإنسانية . وتصاعد الاهتمام بتحليل السياسات حتى بلغ ذروته فى العام 1997م بتولي الرئيس محمد خاتمي السلطة فى إيران. منذ بداية عهد الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي بدأت إيران في النظر الجاد إلى ضرورة الاعتماد على مراكز الدراسات لصنع القرار السياسي السليم ، وبالفعل اتخذ الرئيس محمد خاتمي عددا من الخطوات المخالفة لتوجهات مؤسسات الدولة ، متجاوزا آليات صنع القرار التقليدية في إيران. على سبيل المثال: نزل الرئيس الإيراني محمد خاتمي من غرفته فى فندق إقامته بجنيف لاستقبال الرئيس المصري محمد حسني مبارك في العام 2003م .”



ويشير إلى انه “وفقا للمعلومات فإن تلك الخطوة التي كسر بها الرئيس محمد خاتمي حالة الجمود في العلاقات المصرية – الإيرانية في هذا الوقت ، كانت قد بُنِيَتْ على ورقة سياسات Policy Paper قرأها خاتمي لأحد الباحثيين السياسيين الإيرانيين المختصين في الشؤون المصرية ، وكانت توصياتها تؤكد ضرورة التقارب مع مصر ، وإعادة العلاقات المقطوعة بين البلدين منذ توقيع الرئيس المصري محمد أنور السادات معاهدة السلام في منتجع كامب ديفيد الأمريكي مع إسرائيل. على مدار فترتي توليه السلطة ، حافظ خاتمي على الاهتمام بمراكز الدراسات السياسية والاستراتيجية، وهنا يمكن إبراز قرار لا يمكن تجاهله لتعزيز تلك النزعة الخاتمية وهي خروج خاتمي على الأعراف الدبلوماسية في تعيين السفراء، حين عيّن السيد هادي خسروشاهي، وهو أحد أعضاء جمعية الصداقة الإيرانية – المصرية المعروف لدى الأوساط الدينية والفكرية بمصر ، رئيسا لبعثة رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة برتبة سفير، عملا بنصيحة أحد الخبراء السياسيين المقربين منه؛ أملا منه بأن ينجح خسروشاهي في تذويب الجليد الضخم المتبقي من سنوات طويلة من التوتر في العلاقات المصرية – الإيرانية.”



وتولي ايران اهمية كبرى للمركز دراسات فيقول المرصد “يعد الضلع الأول في مربع دراسات البحوث السياسية والاستراتيجية الرسمية في إيران هو مركز رئاسة الجمهورية للدراسات الاستراتيجية رياست جمهورى مركز بررسيهاى استراتژیک ويهتم المركز ـــ الذي يشرف عليه رئيس الجمهورية بنفسه ـــ بالدراسات والأبحاث السياسية والاقتصادية وتقديم المشاريع والمقترحات الاستراتيجية لصناع القرار في رئاسة الجمهورية في مجالات العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية والدولية الخارجية ، وفقا للسياسات العامة للدولة الإيرانية.”



وكذلك فإن لمركز الدراسات التابع لرئاسة الجمهورية ثلاثة عشر هدفا وهي كالتالي “تقديم أوراق بحثية علمية استراتيجية توافق السياسات العامة لجمهورية إيران الإسلامية. إنتاج مشاريع بحثية واسعة النطاق تتعلق بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الإيرانية حول أنماط التفاعل وتحديد الأهداف طويلة الأجل، وطريقة تنفيذها على المدى المتوسط والمدى القصير ، وتقديم اقتراحات بهذا الخصوص إلى رئيس الجمهورية والسلطات المعنية بصنع القرار في إيران. تقديم الدراسات الحديثة الآنية في مجال عمل أجهزة الدولة التنفيذية ذات الطبيعة الاستراتيجية المستقبلية مع كتابة توصيات استراتيجية تُمَكِّن صناع القرار من اتخاذ القرار المناسب في الملفات ذات الصلة. كتابة تقديرات مواقف عن الأحداث اليومية الجارية وتأثيراتها الاستراتيجية على المصالح الوطنية الإيرانية وسياسات الأمن القومي الإيراني وتقديمها إلى رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة والسلطات المعنية كل في الملف المختص .

عقد اجتماعات وتنظيم ندوات ومؤتمرات ولقاءات علمية لمناقشة وتبادل وجهات النظر حول أنشطة المنطقة الاستراتيجية في إطار المصالح الوطنية للدولة الإيرانية. جمع وتدوين المعلومات الصحيحة المطلوبة للوزارات والمؤسسات والمراكز العلمية والبحثية. إنشاء مركز للوثائق والمكتبات والمعلومات ومركز دعم البعثات الخارجية. التواصل مع مراكز البحوث في الخارج ؛ للاستفادة من خبراتها وإنجازاتها في مجالات إنتاج الدراسات والبحوث السياسية والاستراتيجية. الاستفادة من المشاريع البحثية التي تنتجها معاهد البحوث المحلية والأجنبية ومراكز البحوث ذات الصلة في المجالات التي تتعلق بالاستراتيجيات الوطنية الإيرانية. العمل على رفع مستوى الوعي والفهم للإدارات السياسية التي تتخذ القرارات الاستراتيجية في سلطات الدولة الإيرانية. تحديد وتفسير اختصاصات صناع القرارات السياسية والاستراتيجية في المجالات الرئيسية التي تتعلق باستراتيجيات الأمن القومي الإيراني. العمل في مجالات الدراسات الميدانية والدراسات والبحوث العملية وتلك التي تتعلق بالسياسات الوطنية وعلاقات إيران الدولية ، وعلاقات إيران بحكومات العالم ووضع استراتيجية وطنية للعمل في هذا الإطار. توفير التدريب والتأهيل وبناء أدبيات الإدارة الاستراتيجية بشأن القضايا الاستراتيجية المشتركة للقيادات المتوسطة في الدولة الإيرانية لخدمة القضايا الوطنية. ويستضيف المركز خبراء سياسيين خارجيين من قارات العالم في مجالات العلاقات الدولية وشؤون الشرق الأوسط ويقيم حلقات نقاش في الشأن ذاته. ”



وكذلك يوجد مركز دراسات البرلمان، بحسب ما قال المرصد الايراني فقد “تأسس في العام 19922م ، واكتمل هيكله البحثي وبدأ في إنتاج الأوراق السياسية بعد ذلك بقرابة ثلاث سنوات بحلول العام 1995م ، أي في عهد الرئيس على أكبر هاشمي رفسنجاني ، وتقوم مهمته الأساسية على تقديم أوراق بحثية سياسية وقانونية تُمَكِّن النواب وصناع القرار من اتخاذ القرار السياسي السليم خاصة في مسائل التشريعات التي يصدرها مجلس الشورى الإسلامي والتي تبنى عليها بقية مؤسسات الدولة ( وزارة الخارجية ووزارة النفط على سبيل المثال ) مواقف من الأطراف المتفاعلة في المعادلة السياسية المطلوبة. “يلاحظ من خلال رصد الدراسات التي ينتجها مركز دراسات مجلس الشورى الإسلامي تركيزه على القضايا التنموية والثقافية والاقتصادية والقانونية الداخلية ونادرا ما يتطرق إلى القضايا الدولية.”



اما معهد دراسات وزارة الخارجية، فله الصدارة لأنه وبحسب المرصد “له مكان الصدارة في السياسة الإيرانية في كثير من الأحيان خاصة في أوقات الأزمات ــــ كواحد من أبرز الأوتاد التي تعتمد عليها السلطات الإيرانية في صنع القرار ، خاصة أن الدبلوماسية الإيرانية إحدى أهم مدارس الدبلوماسية في قارات العالم القديم ولديها كفاءات مهمة في مجال تحليل السياسات . وقد ورثت تلك الكوادر فهما عميقا لسياسات البلدان الأخرى جيلا من بعد جيلا. ويتكون المعهد من تسعة قطاعات أو وحدات أو مراكز بحثية تنطوي على الأولويات الإيرانية الرسمية في دراسة الملفات الدولية، وتتشكل فرق أبحاث هذه المراكز التسعة من خبراء سياسيين يعملون في وزارة الخارجية الإيرانية فضلا عن السفراء السابقين ذوي الخبرة في الملفات المنوطة بهم وكبار دبلوماسيي وزارة الخارجية وباحثين خارجيين بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الإيرانية.”



ومن مهمته البحث والتحليل عن اميركا واوروبا والشرق الاوسط واسيا والقوقاز وروسيا وافريقيا. كما يهتم هذا القسم الدولي “بنشر دراسات وتحليلات دورية شهرية في المجالات التسعة المذكورة ، لكن الدراسات المتعلقة بالشرق الأوسط هي الأكثر كثافة في إصدارات المعهد في السنوات الأخيرة . على سبيل المثال عقد المعهد قرابة 20 مؤتمرا دوليا حول قضايا أمن الخليج ، و17 مؤتمرا دوليا حول قضايا آسيا الوسطى والقوقاز. وأربعة مؤتمرات دولية حول آية الله الخميني والسياسة الخارجية الإيرانية في الربع الأول من العام 2011م ، أي في فترة بداية انطلاق موجات الربيع العربي، ما يعني اهتمام المعهد بدراسة أسباب وتداعيات ثورات الربيع العربي على إيران وعلى العلاقات الإيرانية بتلك الدول ( تونس – مصر – اليمن – ليبيا – سوريا ).” و “يصدر المعهد بكثافة تفوق المعاهد والمراكز الإيرانية كافة، دوريات ومجلات سياسية تخاطب الشعوب الخارجية منها ما هو باللغة العربية ومنها إصدارات بالإنجليزية فضلا عن إصدارات خاصة بالروسية.”



وكذلك “إجراء البحوث الاستراتيجية في مجالات تكنولوجيا الاقتصاد والسياسات الاقتصادية والشؤون الثقافية والسياسة الخارجية والأمن والعلوم السياسية والقانون والفقه الإسلامي. المساهمة في تقييم ومراجعة السياسات الحالية للجمهورية الإيرانية وتحديد المصالح الاستراتيجية للدولة ، وتقديم التوصيات اللازمة والمنهج المناسب لصناع السياسات في سلطات الدولة. تشجيع النقاش العام فيما يتعلق بقضايا السياسة الداخلية والخارجية الكبرى. ينظم المركز موائد مستديرة وحلقات أكاديمية منتظمة حول القضايا المهمة في مجالات السياسة الدولية والخارجية فضلا عن القضايا الداخلية لتمهيد الطريق لتبادل وجهات النظر بين الأكاديميين والخبراء الإيرانيين والأجانب وكذلك المسؤولين التنفيذيين . ويستفيد المركز من خبرات مئات من المتخصصين الإيرانيين والأجانب وكذلك المديرين رفيعي المستوى في إيران في أعماله البحثية ومؤتمراته وحلقاته النقاشية.”



ويضيف المرصد الايراني أنه “يدور اهتمام مراكز الأبحاث السياسية والاستراتيجية في إيران في إطار دوائر ثلاث تمثل في الأساس نقاط ارتكاز السياسية الإيرانية الرسمية ومناطق اهتمامها وهي : دائرة العلاقات الإيرانية الحيوية التي تتمثل في المحور الصلب الذي شكلته إيران في الربع قرن الأخير ( سوريا – حزب الله – عدد من الفصائل اليمنية – عدد من كتائب المقاومة في فلسطين ) ، ثم دائرة العلاقات الإيرانية – الإقليمية بما في ذلك علاقات إيران – العربية ، وعلى وجه الخصوص العلاقات الإيرانية – الخليجية، ثم علاقات إيران بالقوى الكبرى والمتمثلة في جانبين: الحلفاء ( الصين – روسيا – الهند) ، والأعداء “الولايات المتحدة الأمريكية – الدول الأوروبية – إسرائيل”. ومن المؤكد أن هناك مناطق اهتمام أخرى لدى السياسية الإيرانية منها : التواجد الإيراني في القارة الإفريقية والعلاقات الإيرانية – الحدودية خاصة مع الدول الناطقة بالفارسية أو الدول المطلة على بحر قزوين، لكن الدوائر الثلاث السابقة هي الأكثر اهتماما والأكثر ديناميكية من غيرها، واتضح ذلك من خلال ما تم تناوله في المستوى الثاني من الدراسة.”



ومن توجهات المراكز البحثية الإيرانية النظر في “الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا والدول الخليجية والتيارات الإسلامية بالمنطقة العربية والمملكة العربية السعودية، والوضع في اليمن وسوريا ومسألة الربيع العربي”.



ويقول المرصد ان ايران خصصت مراكز لمتابعة العقوبات الاميركية فيشير إلى أنه “لم تكن علاقة الرئيس محمود أحمدي نجاد على خير ما يرام بمراكز الأبحاث السياسية والاستراتيجية في فترتي رئاسته ( 2005 – 2013 ) وخاصة في تلك الفترة الأخيرة من ولايته الثانية التي بدا فيها معترضا على سياسات المرشد آية الله علي خامنئي ، ما جعل مراكز دراسات دولية تصدر تقديرات موقف وأوراق سياسات تحمله مسؤولية الأزمات السياسية والأزمات الاقتصادية المترتبة عليها، ذلك أنه عندما فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على البنك المركزي الإيراني، وفرضت دول الاتحاد الأوروبي عقوبات على النفط في بداية العام 2012؛ رافق ذلك تراجع في قيمة العملة الإيرانية وارتفاع سعر الذهب في إيران؛ فأصدرت لجنة برلمانية تقريرًا يؤكد أن حكومة أحمدي نجاد تعمدت التلاعب بأسعار صرف الدولار ، وأنها جنت أرباحاً طائلة من ذلك لا تقل عن 15 مليار دولار، اعتماداً على تقدير بعض الخبراء الاقتصاديين في مركز دراسات مجلس الشورى لسد عجز الموازنة”