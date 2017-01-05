يقوم مجلس A.T. كيرني للسياسات التجارية العالمية (GBPC) بإجراء دراسات بحثية مستمرة حول أفق التطورات في الأبعاد الأساسية كالديموغرافيا، والاقتصاد، والبيئة، والجغرافيا السياسية، والحكم، والموارد، والتكنولوجيا. ومن خلال تقييم هذه الأبعاد الواسعة، يقف مجلس السياسات التجارية العالمية بشكل دقيق على الأحداث والاتجاهات التي من المحتمل أن تؤثر على البيئة التشغيلية الاستراتيجية الخارجية، ويساعد رجال الأعمال والمشتغلون في مجال التخطيط الاستراتيجي في الإحاطة بالأحداث والاتجاهات التي يتوقع أن تحدث على المدى القريب، والتي من شأنها أن تؤثر على شركاتهم اومجالات أعمالهم.

لقد حددت توقعات العام 2017 عشـ10ـرة أحداث عالمية هامة من المحتمل أن تحدث واتجاهات سوف تكتسب قوة خلال عام 2017، وسيكون لكل من هذه الأحداث والاتجاهات تأثير مهم على المدى القريب على البيئة التشغيلية التجارية العالمية، ومن خلال الدراسة لكل تنبؤ (تّوقّع) على حدة من خلال تبين الأوضاع الراهنة ثم تُحدد التوقعات لكيفية تجلي هذا التوقع خلال الاثنا عشر شهراً المقبلة.

وفيما يلي 10 توقعات رئيسية للعام 2017، والتي سيكون لها انعكاسات مهمة على بيئة الأعمال العالمية :

التّوقّع الأول : أول هجوم إلكتروني خانق على البنية التحتية الحيوية لأحد الاقتصادات الكبرى.

من المتوقع أن يقع أكثر من مليون هجوم الكتروني كل يوم، وعدد نقاط الضعف في الإنترنت التي يتم اكتشافها في تزايد كبير، حيث أن هناك هجمات تتم بشكل روتيني ضد الحكومات الوطنية، والأجهزة الشخصية، والبنوك، والشركات. وليس من المستغرب في مثل هذه البيئة، أن يعبر التنفيذيين العالميين الذين شملهم الاستطلاع الذي أجريناه في عام 2016 من C-Suite عن قلقهم من مخاطر الأمن الافتراضي كأكبر تحدي يواجه في البيئة التشغيل التجاري. ففي أكتوبر من عام 2016، اتخذت المئات من المواقع الشعبية بما في ذلك Twitter ، Amazon.com، Netflix ، PayPal ، والعديد من الخدمات الإخبارية تعرضت لحجب الخدمة لأنها وقعت ضحية هجوم يعد الأكبر من أي وقت مضى في الولايات المتحدة. وقد وقعت هجمات الكترونية هامة أخرى مؤخرا في إسرائيل وكوريا الجنوبية والسعودية وروسيا، وأماكن أخرى. ومع الانتشار السريع لإنترنت الأشياء، والتي تشمل تقريبا كل جوانب الحياة في عالم اليوم بدءا من تطبيقات المنازل الذكية الحديثة التي يمكن أن تقوم بتوصيل أجهزة الحرارة والتبريد بشبكة الإنترنت، إلى الكاميرات الأمنية التي تدعم خدمة الانترنت وتطبيقات اللياقة البدنية. حيث أصبح العالم مترابط ومتواصل من الناحية التكنولوجية أكثر من أي وقت مضى، وبالتالي بات عرضة للهجوم إلكتروني أكثر من أي وقت مضى (انظر الشكل 1).

في عام 2017، سيزيد حجم الهجمات الإلكترونية، وهناك اقتصاد كبير سيعاني من هجوم خانق على بنيته التحتية الهامة. الأهداف الأكثر احتمالا ترتبط عالميا بالاقتصادات التي لديها البنية التحتية والجيوسياسية مرتبطة بالإنترنت، مثل ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي. وسيكون الهجوم بمستوى التطور الذي تتمتع به الدول القومية مختارة. وبالنظر إلى العالم ثلاثي الأقطاب (انظر التنبؤ رقم 3)، فمن المرجح أن روسيا والصين وإيران، وكوريا الشمالية ستكون مصدر هذا الهجوم الإلكتروني الكبير، بالرغم من أن الجزم النهائي سيكون من المستحيل تقريبا. ومن المحتمل أن يستهدف الهجوم الشبكة الكهربائية، والهجمات على مواقع الإنترنت تتزايد ضد هذه الأهداف في السنوات الأخيرة لأن المهاجمين ضد هذه الأهداف ويسعون لإضعافها. ومثل هذا الهجوم سيتسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع تليها انخفاض في التداول حتى بعد عودة الشبكة الكهربائية ببطء مرة أخرى على الإنترنت. كما سيسبب هذا الهجوم في تعطل العمليات التجارية في المناطق المتضررة، وربما تؤدي إلى التخريب في منافذ البيع بالتجزئة. فإذا استهدف الهجوم شبكة الكهرباء في مركز مالي رئيسي، فإنه سيتم أيضا تعطيل أنظمة المدفوعات الدولية لفترة قصيرة من الزمن. وفوق هذا وذاك، هجوم كبير من هذا النوع يمكن أن يسبب خسائر اقتصادية تقدر بالمليارات من الدولارات وتزيد من مخاطر تقليد هذه الهجمات والهجمات المضادة على حد سواء في المستقبل القريب، مما يزيد من زعزعة الاستقرار في بيئة الأعمال والحد من الناتج الاقتصادي.

التّوقّع الثاني : خروج بريطانيا Brexit وانتخاب ترامب ستلهم مزيد من الانتصارات في صناديق الاقتراع للشعبويين الأوربيين.

قرار المملكة المتحدة في يونيو 2016 بمغادرة الاتحاد الأوروبي وانتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة ترسل موجات اهتزازية في جميع أنحاء العالم. فقد اختار الناخبون في المملكة المتحدة بريكزيت Brexit الذي يستند في المقام الأول على المخاوف بشأن الهجرة وتزايد المشاعر المعادية للاتحاد الاوروبي، وأثارت النتائج تساؤلات حول ما إذا كان هذا حدث وحيد أم أنه الأول في سلسلة أحداث أخرى لاحقة معادية للاتحاد الاوروبي. كثير من الأوروبيين، توهموا وبخاصة العمال ذوي الياقات الزرقاء الذين ينسبون عدم وجود فرص العمل لسياسات العولمة والهجرة التي يتبناها الليبراليون، قلقون بشدة من تدفقات المهاجرين من سوريا وأماكن أخرى، ارتفاع معدلات البطالة وتباطؤ النمو الاقتصادي، والأجور في حالة ركود أو تراجع، وسياسة التقشف التي لا تزال سارية بعد الأزمة المالية العالمية. ونتيجة لذلك، والأحزاب السياسية التي كانت تعتبر في السابق حركات "هامشية"، مثل حزب الحرية الهولندي، والجبهة الوطنية الفرنسية، والبديل لألمانيا (AFD)، باتت تكتسب الدعم الشعبي بشكل مضطرد. في ظل هذه البيئة، وفي أعقاب انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوربي (Brexit)، فإن المزاج تجاه بروكسل وبيروقراطية الاتحاد الأوروبي لم يكن سيئاً كما هو عليه الآن.

في عام 2017، هذه الأحزاب الشعوبية والقومية المعادية للأجانب ستستمر كسب التأييد الشعبي والمقاعد في البرلمانات الوطنية. وسيستمر كذلك الاقتصاد الأوروبي في مساره ذي النمو البطيء وأزمة الهجرة سوف تستمر هي الأخرى، ولذلك مستويات الإحباط تجاه بروكسل من غير المرجح أن تتراجع خلال عام 2017. المملكة المتحدة أيضاً تتحرك باتجاه تفعيل المادة (50) في فصل الربيع، وهو ما من شأنه أن يلهم الشعبويين في جميع أنحاء أوروبا الغربية لزيادة النزعة القومية، والخطاب المعادي للاتحاد الاوروبي. على وجه التحديد، وحزب الحرية الهولندي قد يفوز في الانتخابات العامة في مارس 2017. القومية اليمينية مارين لوبان ستفوز بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في أبريل / مايو في فرنسا (لكنها سوف تخسر في الجولة الثانية)؛ والوكالة الفرنسية للتنمية سوف نرى دعمها يتزايد وينمو من نسبة الـ15 في المئة الحالية على الصعيد الوطني. وبالرغم من أن معظم هذه الأحزاب من غير المرجح أن تفوز في الانتخابات، إلا أن تأثيرها على الخطاب السياسي والسياسة سيكون محسوساً وبقوة. والكثير من هذه الأحزاب تلعب دور "المفسد" بانتقادها لقادة الحكومة في حين أنها غير مقيدة بالتحديات التي تحكم الواقع. ونتيجة لذلك، فإن المشاعر الشعبية والخطاب السياسي في أوروبا ستواصل التحول نحو القومية والحمائية، ومقترحات السياسات المناهضة للهجرة.

التّوقّع الثالث : سيتعزز عالم ثلاثي الأقطاب مع تنامي التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا والصين.

لقد برز عالم ثلاثي الأقطاب تتنافس فيه الولايات المتحدة والصين وروسيا على النفوذ الجيوسياسي في المناطق الرئيسية في جميع أنحاء العالم. تقف هذه القوى الثلاث على نحو متزايد وحدها على الساحة العالمية. تحولت أوروبا إلى الداخل في حين لا تزال الهند تركز على منطقتها، والسياسة الداخلية المعقدة، والتنمية الاقتصادية. خلال السنوات الست الماضية عزز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ على نحو فعال السلطة المحلية. ولا تزال شعبية بوتين فوق 75 في المئة، في حين أن حملة مكافحة الفساد التي أطلقها الرئيس الصيني نجحت في إزالة العديد من المنافسين المحتملين من السلطة وقد تم الاعتراف مؤخرا بأنه بمثابة "القيادة الأساسية" للحزب الشيوعي الصيني. سياساتهم الخارجية الحازمة ومواقفهم الوطنية تعزز شعبيتهم المحلية. وفي الوقت نفسه، واصلت الولايات المتحدة سياسة خارجية أقل ميلا إلى القوة في عهد الرئيس باراك أوباما بالمقارنة مع إدارة جورج دبليو بوش، وقد واجهت صعوبات في تشكيل النتائج التي كانت ترغب في تحقيقها في أفغانستان والعراق، وسوريا. وقد ساهمت الانقسامات السياسية الداخلية القوية في الولايات المتحدة أيضا في التراجع النسبي من "لحظة الأحادية القطبية" التي بدأت في تسعينيات القرن الماضي.

في عام 2017، ستتزايد التوترات ثلاثية الأقطاب. وعلى الرغم من تعهد الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب بإيجاد علاقة اكثر تعاونا مع بوتين، إلاّ أنه سيجد أن الرئيس الروسي يسعى للحصول على تنازلات تتعارض مع مصالح الولايات المتحدة الأساسية، وبالتالي العلاقات بين البلدين ستعود إلى التوتر من جديد. ومن المرجح أن واصل ترامب جهوده لاحتواء ادعاءات الصين الإقليمية في جنوب وشرق بحر الصين، في الوقت الذي يواصل فيه أيضا تنفيذ إجراءات تجارية أكثر عدوانية ضد الصين. ومع أخذ الإدارة الأمريكية الجديدة مواقعها، سيتضح أن السياسة الخارجية الأميركية يجري بناؤها بحيث لا يمكن التنبؤ بها للإبقاء على الخصوم في حالة من عدم التوازن. ومع ذلك، فإن السياسة الأميركية يكون لها أثر غير مقصود في حشد الدعم المحلي لكل من بوتين وتشي، حيث يعمل الزعيمان ضد النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة. قد تبدأ التوترات أيضا في التنامي بين الصين وروسيا، حيث أن مجالات النفوذ المتنامي لهاتين القوتين العظميين أصبحت تتداخل بشكل متزايد، وتعود عدم الثقة التاريخية إلى السطح مرة أخرى. العالم ثلاثي الأقطاب سيشهد تسريع عملية تطوير كتل منفصلة من التحالفات الجيوسياسية والشراكات الاقتصادية ذات الصلة. وستكون النتيجة بيئة جيوسياسية أكثر تقلبا، تشتعل فيها التوترات بشكل متزايد، ومن ثم يزيد احتمال خطر الصدام المباشر.

التّوقّع الرابع : ظاهرة تقوقع الاقتصاديات وتحولها إلى جزر معزولة "Islandization" ستستمر في تفتيت الاقتصاد العالمي

ظاهرة تقوقع الاقتصاديات وتحولها إلى جزر معزولة"Islandization" أخذت تبرز مع الوركود الذي تعرضت له العولمة منذ الأزمة المالية العالمية، حيث أصبحت التجارة العالمية سهلة نسبيا كنسبة من الاقتصاد العالمي والاستثمار عبر الحدود تراجع إلى أقل من الذروة التي حققها قبل الأزمة. جزء من هذا الوضع يعود إلى حالة الاقتصاد العالمي. فالأسواق الناشئة، وتحديدا الصين، هي التي تولت قيادة الناتج الاقتصادي العالمي والتدفقات عبر الحدود. غير أن نموها قد تباطأ في السنوات الأخيرة، بينما الأسواق المتقدمة لم تستفد من الركود. وبالإضافة إلى ذلك، الفترة السابقة من العولمة السريعة أنهكت القطوف الدانية للفرص الاستثمارية عبر الحدود. وفي الوقت نفسه، تزايد المشاعر القومية والحمائية في العديد من الأسواق الرئيسية وكذلك عرقلة العولمة. على سبيل المثال، أصبحت السياسة في الولايات المتحدة وأوروبا وفي أماكن أخرى معادية بشكل متزايد للصفقات التجارية الليبرالية الجديد واستمرار الانفتاح على الهجرة الدولية.

في عام 2017، هذه الاتجاهات المناهضة للعولمة التي أسميناها إجمالاً بتقوقع الاقتصاديات وتحولها إلى جزر معزولة "islandization" ستتزايد. سيكون لدينا "Islandization" وسيناريو التقوقع سيصبح حقيقة واقعة في عام 2017، مع المزيد من الركود، والمزيد من ردود الفعل الشعبية ضد الصفقات التجارية، وأذواق المستهلكين ستتحول ضد السلع المصنعة في الخارج، مما يؤدي إلى اقتصاد العالمي يعاني من التجزئة. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن النمو العالمي سيكون حوالي 3.4 في المئة في عام 2017، ولكن هذا التوقع عرضة للهبوط مع تزايد الحمائية. حالة عدم اليقين في الاقتصاد الكلي ستتحد مع تصاعد التوترات الجيوسياسية لخلق جو عالمي محصلته صفر. وستبقى عدم المساواة الاقتصادية أيضا عالية في الأسواق الرئيسية، مما سيسبب المزيد من الإحباط الشعبي تجاه نظام العولمة الذي يبدو أن لم يستفد منه سوى النخبة. وسوف يؤدي ذلك إلى زيادة الدعوات من الحكومات للحد من الهجرة وتشجيع الإنتاج المحلي والإفراط في السياسات التجارية التي ستجد الدعم والمناصرة من إدارة ترامب في الولايات المتحدة. ونتيجة لذلك، ستعاني الشراكة عبر المحيط الهادئ (TPP) والشراكة الاستثمارية والتجارة عبر الأطلسي (TTIP)، ولن يتم يتم إطلاق أية اتفاقات تجارية أو استثمارية كبيرة جديدة. الدول أيضاً من المرجح أن تستمر في تنفيذ تدابير تجارية حمائية جديدة (انظر الشكل 2).

التّوقّع الخامس : الأسواق الحدودية تنحسر في الحدود

الأسواق الحدودية ظلت ومنذ فترة طويلة على هامش التدفقات الاقتصادية العالمية عبر الحدود (الأسواق الحدودية هي اقتصاديات نامية تعاني من انخفاض في معدلات دخل الفرد، والبيئات التنظيمية الأقل تطوراً، وهي أضعف في التكامل مع النظام المالي العالمي من الأسواق الناشئة). فهي على سبيل المثال، تمثل 5% فقط من الصادرات العالمية و 5.5 % من المخزون العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI). في السنوات الأخيرة، وبالرغم من أن الأسواق الحدودية تمتعت باهتمام أكبر من المستثمرين في السوق المالي، فإن النمو تعرض للركود في الأسواق المتقدمة وتباطأ في العديد من الأسواق الناشئة. الأسواق الحدودية أيضا أصبحت جاذبة للمستثمرين الذين يبحثون عن العائد عندما اتخذت آثار الانخفاض الأول والثاني لأسعار الفائدة في الأسواق المتقدمة الرئيسية متجذرة في فئات الأصول المتقدمة والناشئة. على سبيل المثال، استفادت الأسواق الأفريقية جنوب الصحراء من اهتمام المستثمرين هذا لإصدار سندات اليورو بأسعار منخفضة نسبيا، حيث ارتفعت الإصدارات السنوية لهذه السندات الجديدة من حوالي 200 مليون دولار أمريكي في عام 2006 إلى حوالي 6.3 مليار دولار أمريكي في العامين 2014 و 2015.

غير أن الأسواق الحدودية ستشهد انحساراً مرة أخرى إلى الحدود في عام 2017. النمو الاقتصادي في السوق المتقدمة سيرتفع قليلا في عام 2017، مدفوعا إلى حد كبير من قبل الولايات المتحدة وكندا. كما أن أسعار الفائدة من المحتمل أيضا أن تستمر في الارتفاع ببطء في أمريكا الشمالية، والمستثمرين الماليين سيحصلون على مزيد من الفرص لتحقيق العائدات في تلك الأسواق. الأسواق الناشئة أيضا ستنمو هي الأخرى بقوة أكبر في عام 2017. ومن الجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن الأسواق الناشئة الكبيرة مثل روسيا والبرازيل ستعود إلى النمو الاقتصادي الإيجابي بعد كدمات الركود، بينما الهند والصين ستواصلان النمو بقوة. بعض الأسواق الحدودية ستبدأ في المعاناة تحت وطأة أعباء الديون التي تحملوها في السنوات الأخيرة. وفي هذا المشهد الاقتصادي العالمي دائم التغير، يضعف بريق الأسواق الحدودية مع اقبال المستثمرين الماليين مرة أخرى على الأسواق في البيئات الاستثمارية الناشئة والأكثر سيولة وشفافية نسبيا. وكما قال لنا المستثمرين في تقرير A.T. عن مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2016، فإن الشركات المشاركة في الاستثمار الأجنبي المباشر خجولة أيضا تجاه الحدود وتميل إلى الاستقرار النسبي في الأسواق المتقدمة وفرص النمو المتجدد في الأسواق الناشئة.

التّوقّع السادس : تنسيق سياسات تغير المناخ العالمي ستبدأ في التراخي

متوسط ​​درجات الحرارة العالمية ظل في ارتفاع لمدة قرن على الأقل، وقد سجل العام 2014 أعلى رقم قياسي للسخونة من أي وقت مضى، غير أن هذا السجل حطمه العام التالي، وهناك دلائل تشير إلى أن عام 2016 حطم بالمثل سجل العام 2015 في درجات الحرارة العالية. ففي الربع الأخير من عام 2016، وبالرغم من اتخاذ عدة إجراءات دولية هامة لمكافحة التغير المناخي، وافقت المنظمة الدولية للطيران المدني لأول مرة لمخطط الحد من الانبعاثات التي تستخدم موازن الكربون للحد من الأثر الكبير الذي يحدثه في التغير المناخي بسبب الركاب ونقل البضائع جوا. وبالإضافة إلى ذلك، وافقت أكثر من 200 دولة إلى خفض استخدام المركبات الكربون الهيدروفلورية - التي تطلق 1000 ضعف قوة الاحتباس الحراري من ثاني أكسيد الكربون من الثلاجات ومكيفات الهواء في الغلاف الجوي في جميع أنحاء العالم. والجدير بالذكر، أن الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغير المناخي (UNFCCC) دخل حيز التنفيذ في باريس في4 نوفمبر من العام 2015 بعد المصادقة عليها من أكثر من 55 دولة تمثل 55 في المائة على الأقل من انبعاثات الكربون العالمية، بما في ذلك الصين والولايات المتحدة، وهما أكبر دولتان لإصدار هذه البواعث. ومع ذلك، هذا التقدم وضع في المحك بسبب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الامريكية، والذي قال انه سوف "يلغي" اتفاق باريس.

في عام 2017، سيتباطأ التقدم للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. حيث أن الولايات المتحدة إما ستسعى إلى إلغاء مصادقتها على اتفاقية باريس الإطارية بشأن تغير المناخ أو ببساطة ستتجاهل انبعاثاتها. غير أن الصين ستظهر وكأنها الدولة الرائدة عالميا في جهود التغير المناخي، حيث أصدرت قرارها الذي يقضي بوقف إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء التي تعمل بالفحم خلال عام 2017، وإدخال نظام الحد من الانبعاثات في عام 2017، كما واصلت النمو في قطاع المركبات الكهربائية، وغيرها من التدابير. المزيد من الدول ستصادق على اتفاقية باريس ومن أبرزها إيران والمزيد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولكن المصادقات ستتباطأ في أعقاب تخلي الولايات المتحدة عن دعمها للاتفاقية. بقية الأطراف في اتفاق باريس أيضا تمكنت من إحراز تقدم في المفاوضات حول القواعد التفصيلية التي ستحكم عملها، بما في ذلك نوعية المعلومات التي يجب أن تقدمها الدول عندما تتقدم للجولة التالية من التزاماتها والطريقة التي سيتم من خلالها مراجعة إجراءات البلدان . ومع ذلك، ستظهر سحابة في أجواء هذه المناقشات مع بدء انبعاثات الكربون في الولايات المتحدة الزيادة بعد عدة سنوات من التراجع.

التّوقّع السابع : وباء زيكا في طريقه الى العالمية.

وباء زيكا سيشهد تفشي كبير، وهو الفيروس الذي يحمله البعوض الاستوائي، وقد ظهر في البرازيل لأول مرة في عام 2015. وفي فبراير 2016، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن حالة الطوارئ العالمية بسبب الفيروس، لكنها رجعت وألقتها في نوفمبر من نفس العام واعترفت بأن وباء زيكا ليس من حالة طارئة عاجلة بل هو "تحدٍ دائم للصحة العامة" ويتطلب "برنامج مستدام للعمل." غير أن ما يجعل وباء زيكا خطيراً بشكل خاص هو لأن أول فيروس ينقله البعوض المعروف، ولكونه يسبب اضطرابات خلقية شديدة، بما في ذلك صغر الرأس، مما يتسبب في أن يولد الأطفال برؤوس صغيرة جدا وتشوهات أخرى في الدماغ. وبينما البرازيليين هم أكثر من عانى من تفشي الفيروس (أكثر من 120،000 أصيبوا في النصف الأول من عام 2016)، إلاّ أن هذا الوباء يؤثر حاليا على أكثر من 50 بلدا وإقليما حول العالم (انظر الشكل 3). حيث أن كولومبيا وبورتو ريكو وأيضا تضررت بشدة من هذا المرض، ولديها عشرات الآلاف من الحالات المبلغ عنها. وفي سنغافورة، يقال أن الوباء أصاب 258 شخصا في أسبوع واحد فقط في سبتمبر الماضي. ثم تواصلت حالات العدوى على امتداد جنوب شرق آسيا. لا يوجد حاليا أي لقاح أو علاج معروف لفيروس زيكا.

سيصبح زيكا وباءً عالميا في عام 2017 بسبب الطبيعة العلمية والبيولوجية للفيروس، حيث تواجه الحكومات والمنظمات صعوبة في تنفيذ أي استجابة فعالة للمرض. المسافرين الذين أصيبوا بالمرض في المناطق التي تعاني بشكل كبير في أمريكا اللاتينية وآسيا سيعودون إلى بلدانهم الأصلية وهم يحملون معهم الفيروس دون أن يدروا. الغالبية العظمى من هؤلاء المصابين بالفيروس لا تظهر عليهم أعراض الوباء، وحتى في المناطق التي لا يوجد فيها البعوض الناقل للمرض، فإن الفيروس يواصل انتشاره (ولو ببطء أكثر من ذلك بكثير) عن طريق الاتصال الجنسي. في المناطق التي ينشط فيها وباء زيكا الذي ينقله البعوض، ستواجه الحكومات والمنظمات المحلية تحديات كبيرة في سعيها للسيطرة على أسراب البعوض الناقل وتوعية الجمهور بمخاطر وباء زيكا، وخاصة في المناطق المحرومة اقتصاديا مع سوء شبكات الصرف الصحي. والأمر الذي سيضاعف التحدي الذي يفرضه وباء زيكا، هو عدم قدرة العلماء في إيجاد لقاح لهذا الوباء وطرحه في الأسواق بحلول نهاية عام 2017. وهناك عدد متزايد من الحكومات سوف تصدر تحذيرات السفر حول المناطق المتضررة بشدة من زيكا، الأمر الذي سيقلل إيرادات السياحة في مجموعة متنوعة من البلدان. ونتيجة لذلك، من المرجح أن يشهد النمو الاقتصادي تباطؤاً في الاقتصادات التي تعتمد على السياحة في أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا.

التّوقّع الثامن: الواقع الافتراضي سينمو وينتشر بمعدل لم يسبق له مثيل وفي كل المجالات وليس فقط لممارسي الألعاب الإلكترونية.

منذ ظهور قصة الخيال العلمي التي ظهرت في عقد الثلاثينيات من القرن الماضي والتي اشتملت على نظارات واقية من الواقع الافتراضي، تنبأ خبراء التكنولوجيا بثورة قادمة للواقع الافتراضي. وقد بدأت هذه الثورة أخيرا في الوصول في عام 2016، بالإفراج عن جهاز فيسبوك (Oculus Rift) ونظارة الواقع الافتراضي (HTC Vive). المستخدمون الأوائل لهذه الأجهزة يعيشون مستويات غير مسبوقة من الاستغراق في العالم اللاواقعي. فالواقع الافتراضي لديه أيضا تطبيقات واسعة النطاق أكثر من الألعاب. حيث يتم استخدامه بالفعل في هندسة السيارات الجديدة والآلات المعقدة، وإجراء محاكاة تدريبية متقدمة للأفراد العسكريين ورواد الفضاء، ومحاكاة افتراضية للعمليات الجراحية المعقدة قبل بدء التشغيل الفعلي. يمتد التطبيق أيضا على التعليم، مع الطلاب في الجولات الواقع الافتراضي التعليمية عبر المكان والزمان. وبالنسبة لتجار التجزئة، الواقع الافتراضي يساعد على الجولات الافتراضية من واجهات المحلات للمستهلكين في أي مكان في العالم. في حين أن هذه التطبيقات اليوم فقط قيد الاستخدام المحدود، وهذا على وشك أن يتغير.

تطبيق الواقع الافتراضي سيستمر في التزايد خلال عام 2017. وعلى سبيل المثال، سيقوم فيسبوك إطلاق البرنامج الذي يحسن الواقع الافتراضي لأغراض اجتماعية، حيث يجتمع الناس في غرف الدردشة الافتراضية ويقومون ببناء العلاقات كشخوص رقمية. الواقع الافتراضي سيصل أيضا إلى جمهور أوسع من ذلك بكثير في العام المقبل. وأسعار المعدات الحديثة الراقية ستنخفض، في الوقت الذي ستزيد فيه قوة هذه الأجهزة. والأهم من ذلك ستنتشر سماعات افتراضية أقل جودة ولكن أرخص من حيث السعر، لاستخدامها في الأجهزة المحمولة. تكنولوجيا الهاتف النقال جلبت الألعاب للفئات السكانية التي لم تكن تصل إليها من قبل، فعلى سبيل المثال، النساء في سن 18 عاما أو أكثر يستخدمن الألعاب في الأجهزة النقالة لما يقرب من ضعفي معدل استخدام اللاعبين الأميركيين في سن 18 أو أقل من الأولاد في السنوات الأخيرة، وهو اتجاه يعزى على نطاق واسع لصعود الألعاب المتنقلة. وبالمثل، فإن تأثير المحمول على الواقع الافتراضي سيجذب فئات سكانية أوسع نطاقا لهذه التكنولوجيا التي كانت متخصصة في السابق في عام 2017. وسيتدافع العملاء على منتجات سامسونج مثل (Samsung’s Gear VR)، والذي يسمح للمستخدمين ببساطة بإدخال هاتفهم الذكي سامسونج غالاكسي في سماعة الرأس ليذهبوا بعيداً إلى العالم الافتراضي الذي يختارونه بأنفسهم، كما أطلقت جوجل مؤخرا أحدث نظارات الواقع الافتراضي Daydream View أو أحلام اليقظة، والتي لديها سماعة من القماش متوافقة مع جميع الهواتف الذكية. المطورين هم بالفعل على دراية بالترميز لأنظمة أندرويد، وبالتالي فإن عددا متزايدا من البرامج المتوافقة مع الواقع الافتراضي ستكون متاحة لهذه السماعات في غضون أشهر. ونتيجة لذلك، فإن مبيعات سماعات الواقع الافتراضي الضعيفة سترتفع بين الفئات العمرية المختلفة، والجنس، والجغرافيا. وبينما كان العام 2016 عاماً للإنجاز الكبير بالنسبة للواقع الافتراضي، فإن العام 2017 سيكون العام الذي تتربع فيه المنتجات الضعيفة النقالة للواقع الافتراضي على رأس قوائم هدايا العيد.

التّوقّع التاسع : أسعار النفط العالمية ستبقى عند مستوى أقل من 60 دولار أمريكي للبرميل

وفق عوامل العرض والطلب تنبئ بفترة انخفاض مستمر لأسعار النفط. حيث بلغت أسعار النفط العالمية إلى أدنى مستوى لها خلال عقد من الزمان عندما هوت إلى 29 دولار للبرميل في يناير من عام 2016، ثم عاودت الارتفاع ببطء على مدار السنة لتصل إلى أعلى من 50 دولار للبرميل في أوائل شهر يونيو من نفس العام 2016 - ولا تزال بعيدة عن الذروة التي وصلتها في يونيو 2008 عندما وصل سعر البرميل 154 دولار. وبلغ متوسط ​​سعر البرميل 43 دولار أمريكي خلال عام 2016. النمو المتباطئ للاقتصاد العالمي - في الصين على وجه الخصوص- والتحسينات في كفاءة استخدام الطاقة قللت من معدلات نمو الطلب العالمي على النفط. بينما في جانب العرض، بالرغم من الاضطرابات الأمنية والكوارث الطبيعية في كل من نيجيريا وكولومبيا وكندا، إلاّ أنها ساهمت في تخفيف مؤقت في وفرة النفط في منتصف عام 2016، كما انتعش الإنتاج والمخزون العالمي إلى حد كبير بحلول نهاية العام. والمساهمة الأكثر إثارة في قطاع إنتاج النفط العالمي في السنوات الأخيرة، كان إنتاج الصخر الزيتي الأمريكي، والذي كان أكثر مرونة مما كان متوقعا في مواجهة استراتيجية متعددة السنوات لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لدفعهم للخروج من السوق من خلال تخفيض الأسعار. وقد ارتفع إنتاج أوبك إلى مستويات شبه قياسية في أكتوبر 2016، مما ساهم في زيادة المعروض العالمي. ونتيجة لجميع هذه العوامل، فاق العرض الطلب العالمي بنسبة 0.8 مليون برميل يوميا في عام 2016. ولكن بعد أشهر من المفاوضات، في أواخر نوفمبر 2016 اتفق أعضاء أوبك على خفض الانتاج بنسبة 4.5 في المئة، أو 1.2 مليون برميل يوميا.

في عام 2017، "دورة ركود الموارد" هذه ستستمر، وستمنع النفط من تجاوز حاجز الـ 60 دولار للبرميل الواحد (انظر الشكل 4). وهذا صحيح بالرغم من تخفيضات أوبك لإنتاجها، والتي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في بداية العام، لأن أسواق النفط ستكون بها امدادات كافية بسبب مجموعة متنوعة من العوامل. الأهم من ذلك، هدف أوبك الجديد هو أن تحقق أعلى من مستويات الإنتاج لعام 2015. حيث وافقت السعودية على تقديم أكبر تخفيض في إنتاجها، ولكن سيتم قياس هذا التخفيض مقابل المستويات المرتفعة تاريخيا التي كانت تنتج فيها النفط في عام 2016. وبالإضافة إلى ذلك، بعض الدول الأعضاء في أوبك لديها سجل سيء في الامتثال بالتخفيضات التي يتم الاتفاق عليها. فبينما وافقت روسيا وبعض الدول الأخرى غير الأعضاء في أوبك أيضا على خفض الإنتاج إلى حد ما، إلا أن استعدادها للانضمام إلى هذه التخفيضات أمر مشكوك فيه. وفي الولايات المتحدة، إدارة ترامب ستحاول تحفيز الإنتاج الإضافي للطاقة عن طريق الحد من القوانين وافتتاح المزيد من الأراضي الاتحادية لعمليات التنقيب. وأي ارتفاع في الأسعار ناجم عن ضبط النفس من جانب دول الأوبك سيحفز إنتاج إضافي في الولايات المتحدة، ولا سيما بين منتجي الصخر الزيتي لأنه يمكن رفعه بسرعة. بالإضافة إلى الصورة القوية للعرض، سيستمر التراجع في نمو الطلب على النفط على الصعيد العالمي. وعلى وجه الخصوص، سيواصل الطلب الصيني والهندي على النفط التباطؤ الذي بدأه في عام 2016، وسيتراجع الطلب في البلدان المتقدمة أيضا نتيجة النمو الاقتصادي المنخفض وزيادة كفاءة استخدام الطاقة.

التّوقّع العاشر : سباق الفضاء الجديد سيستمر بوتيرة متسارعة

استكشاف الفضاء يدخل الآن عصراً ذهبياً جديداً. ومن المقرر أن يكرر العلم التقدم السريع الذي حققه في مجال استكشاف الفضاء في منتصف القرن 20، حيث بدأ بإطلاق سبوتنيك 1 في المدار في عام 1957 وبلغ ذروته مع هبوط أبولو 11 على سطح القمر في عام 1969. وبينما انخفض تمويل الحكومة الأمريكية لاستكشاف الفضاء في السنوات الأخيرة، فإن عددا متزايدا من البلدان تخطو خطوات كبيرة في سباق الفضاء، بما في ذلك الصين والهند واليابان، والاتحاد الأوروبي، وغيرها. وقد ولّدت بعض الإنجازات المحددة في السنوات الأخيرة اكتشافات علمية جديدة تصب في المصلحة العامة في استكشاف الفضاء. فعلى سبيل المثال، في عام 2014 كانت بعثة روزيتا التي أطلقتها وكالة الفضاء الأوروبية أول من قام بإنزال مسبار على المذنب. وفي عام 2016، أطلقت الصين مختبرها الفضائي تيانقونغ 2 ثم ارسلت اثنين من رواد الفضاء لإجراء التجارب هناك، في حين واصلت الهند التوسع في برنامجها الفضائي من خلال إطلاق صاروخ مع ثمانية أقمار صناعية بنجاح في مدارين مختلفين. الوكالات الحكومية ليست وحدها التي تخطو خطوات في مجال استكشاف الفضاء. حيث يلعب القطاع الخاص دورا متزايد الأهمية في هذا المجال، حيث تعتبر الشركات مثل (Blue Origin, Moon Express, Planet, SpaceIL, SpaceX, Virgin Galactic) من شركات القطاع الخاص الرائدة في سباق الفضاء.

في عام 2017، ستولد مشاريع أخرى جريئة لاستكشاف الفضاء وستحصل على المزيد من الإثارة العامة والاستثمارات الخاصة والحكومية في هذا القطاع. فقد أصبحت شركة Moon Express مؤخرا أول شركة تحصل على موافقة تنظيمية للهبوط بالمسبار على سطح القمر، وسوف تحاول أن تفعل ذلك في وقت متأخر من عام 2017. وإذا نجحت في مهمتها هذه، ستفوز بمبلغ 20 مليون دولار في منافسة (Google Lunar XPRIZE). وحتى لو فشلت شركة Moon Express في عام 2017، ستقتفي جهات أخرى أثرها من وكالات الفضاء الحكومية ، والمستثمرين المحتملين في القطاع الفضاء، وستحصل على المزيد من اهتمام الجمهور العالمي والاستثمار في هذا المجال. كما أن بعثة (Grand Finale) من شركة كاسيني اهتماماً خاصاً والتي ستتضمن ما يقرب من 10 أشهر من المناورات الجريئة حول وبين حلقات زحل قبل ان تحترق في الغلاف الجوي لزحل في سبتمبر. والصين أيضا ستطلق (Chang’e-5) في عام 2017، وهو أول مسبار لها لزيارة القمر وبعد ذلك تعود الى الارض بعينات من سطح القمر. المستثمرين في القطاع الخاص سيراقبون عن كثب شركة (Deep Space Industries’) وهي تطلق بعثتها (Prospector-X) في عام 2017 لتجربة التعدين في الكويكب. وبحلول نهاية عام 2017، ستقوم الولايات المتحدة مرة أخرى بتطوير قدرتها على وضع البشر في الفضاء بإطلاق المركبة (SpaceX’s Dragon 2). كل هذا التقدم سوف يمهد الطريق لمزيد من استكشاف الفضاء في السنوات المقبلة، بما في ذلك الإطلاق المخطط لعام 2018 لإطلاق تلسكوب جيمس ويب الفضائي، بالتعاون بين 17 دولة، التلسكوب قوي وغير مسبوق سيقوم بدراسة تشكيل المجرات والنجوم، والخطة الطموحة للسيد أيلون موسك لبدء إرسال البشر إلى المريخ على نظام النقل بين الكواكب (SpaceX’s Interplanetary Transit System) في عام 2024.

*__ بول لوديسينا ( رئيس مجلس السياسات التجارية العالمية؛ الشريك والرئيس الفخري لـ A.T. كيرني)، وإريك بيترسون (شريك، في A.T. كيرني والمدير الإداري لـ GBPC )