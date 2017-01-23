ليموت داعش ويظهر خراسان !

بيانات التنظيم ستظهر الفترة المقبلة، وسيقوم بتنفيذ عمليات إرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية.



هدف خراسان الرئيسي استهداف بوارج أمريكا ومدمراتها وحاملات الطائرات طالما استمرت على عدائها مع إيران.



خبراء: إيران لا يمكن أن تواصل سياستها التوسعية والتمدد دون وجود "أشباح إرهابية" تحاربها.



لايمكن أن تعيش إيران دون " أشباح إرهابية" تحاربها بالباطل والادّعاء! فإيران هي الأب الشرعي للإرهابيين في العالم، وهي من استضافت الكثير من رؤوس الإرهاب ومن قيادات تنظيم القاعدة بزعامة أسامة بن لادن فور الهجوم الأمريكي على أفغانستان بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.



ومع بدء انهيار تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا، وقرب إعلان وفاته رسميًا بعد معركة الموصل، كان الخيار الإيراني هو خلق تنظيم إرهابي بديل، "وجاء الاختيار على تنظيم خراسان" الإرهابي، وقد ربّت واستضافت إيران قائده وعناصره على مدى سنوات، وحان وقت استخدامه.



وبحسب معلومات استخبارية لـ"بغداد بوست"، فإن تنظيم خراسان الإرهابي البديل لداعش الإجرامي سيصدِر أول بيان رسمي له خلال أسابيع، بإيعاز من إيران بعدما تسلم ترامب السلطة، وذلك بقيادة إرهابي كان من المقربين إلى أسامة ابن لادن - زعيم تنظيم القاعدة السابق - وهو محسن الفضلي "الكويتي الجنسية".



ويؤكد مسؤولون استخباراتيون وأمنيون وعسكريون أن التنظيم يضم أفرادًا من «القاعدة» من جميع أنحاء الشرق الأوسط وجنوب آسيا وشمال أفريقيا، ويقال إن بعض أعضاء الخلية يهتمون على وجه التحديد بوضع مخططات إرهابية باستخدام مفجّرات مخبأة. وليس من الواضح بعدُ من سيشارك إلى جانب "الفضلي" في قيادة التنظيم أو من هم نوابه ومساعدوه.



إرهابيون تربوا في إيران



وتتعقب أجهزة الاستخبارات الأميركية الفضلي (33 سنة) منذ 10 سنوات على الأقل. وكان الفضلي - قبل أن يصل إلى سوريا - يقيم في إيران كجزء من مجموعة صغيرة من عملاء «القاعدة» الذين هربوا إليها من أفغانستان بعد هجمات 11 سبتمبر.



وادّعت حكومة الملالي أن المجموعة كانت تحت الإقامة الجبرية، إلى أن غادر الكثير من أفرادها إيران متجهين إلى باكستان وسوريا وبلدان أخرى.



في سياق متصل، أوضحت المصادر أن الفضلي - الذي يعد من أخطر الإرهابيين على مستوى العالم - انتقل من إيران إلى سوريا في منتصف 2013، وكان له الدور البارز والحاسم في انحياز "الظواهري" إلى جانب «جبهة النصرة» بقيادة «أبو محمد الجولاني»، في خلافها مع تنظيم «داعش» الإرهابي بقيادة "أبو بكر البغدادي"، واعتبارها الذراع الرسمية لـ«القاعدة» في سوريا، مما يؤكد أن الفضلي رجل الظواهري الأول في سوريا وموضع ثقته.



وهو المطلوب رقم 4 من قِبل وزارة الداخلية السعودية على قائمة الـ36 مطلوبًا التي أعلنتها في 28 يونيو عام 2005، كما يعد "الفضلي" من المطلوبين الأساسيين للولايات المتحدة، وقد ورد اسمه على لسان الرئيس جورج بوش في إحدى خطبه «عن الإرهابيين الذين يلاحقهم العالم» كأحد المتورطين في تفجير البارجة كول، حيث ورد اسمه في مقدمة المطلوبين في القائمة التي قدمتها "كريستين تاوسند" - مساعدة "كوندليزا رايس"، مستشارة الأمن القومي - للمسؤولين الكويتيين في يناير (كانون الثاني) 2004. ثم في فبراير عام 2005، أدرجه مجلس الأمن الدولي في قائمته الخاصة بالإرهابيين، وذلك بعد اتهام أميركي له بمساعدة المسلحين في العراق.



إيران تنشئ حسابًا ماليًا مفتوحًا للفضلي وجماعته.



وكان وزير الخارجية الأمريكي السابق "جون كيري" قد قال مؤخرًا - قبل مغادرة منصبه - إن المتتبع للضربات الجوية التي شنها التحالف الدولي منذ الثالث والعشرين 23 أيلول /سبتمبر 2014 على مقاتلي “داعش” الإرهابي في سوريا، يتأكد أن الضربات الجوية أوقعت إصابات محكمة بـ “تنظيم خراسان” الإرهابي.



كما أكد بيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية أن الجيش الأمريكي اتخذ إجراءات لتعطيل هجوم وشيك على مصالح أمريكية وغربية، من مقاتلين يتبعون تنظيم القاعدة، والذين وجدوا ملاذًا آمنًا في سوريا.



وبحسب الجنرال "وليام مايفيل" - مدير العمليات لهيئة الأركان المشتركة - فإنه قد تم إطلاق أكثر من 40 صاروخ "توماهوك" من سفن حربية في الخليج والبحر الأحمر، وإن غالبية ضربات صواريخ "توماهوك" استهدفت تنظيم خراسان. كما استهدفت الغارات معسكرات تدريب تابعة لهذا التنظيم، وموقعًا لتصنيع الذخائر، ومبنى اتصالات، ومركزًا للقيادة والتحكم.



ووصف البيان “تنظيم خراسان” بأنه جماعة متطرفة جديدة في سوريا، وتمثل خطرًا على الأقليات في الشرق الأوسط والولايات المتحدة، وأنها أكثر إصرارًا وعزمًا على تنظيم هجمات إرهابية ضد الولايات المتحدة الأمريكية.



وأوضح خبراء أن إيران قد أنشأت حسابًا ماليًا مفتوحًا لـ"محسن الفضلي" وجماعته، من بين الحسابات السرية للحرس الثوري الإيراني؛ ليأخذوا ما يريدون شرط أن ينفذوا أجنداتها تجاه الولايات المتحدة الأمريكية.



وقالوا لـ "بغداد بوست" إن إيران حددت خمسة أهداف من وراء دعم التنظيم،ن جاءت كالآتي:-



محاربة ترامب بالوكالة



* أولها أن يكون التنظيم هو البديل الرسمي لداعش الإرهابي حتى تحافظ على وجودها بدعوى الاستمرار في محاربة الإرهابيين في سوريا والعراق!



* وأن يكون أداة لها لتنظيم هجمات ضد بعض الدول المجاورة، سواء في البحرين أو السعودية أو الامارات؛ لخلق حالة من البلبلة والارتباك داخل هذه الدول، وللتوسع في نشر مذهبها وأيديولوجيتها داخل هذه الدول.



** أن تتمكن - من خلال "تنظيم خراسان" وعلاقات قياداته بالتنظيمات الإرهابية الأخرى - من أن تعرف موضع أقدامهم، وتعرف كيف تحارب أعداءها داخل هذه التنظيمات وتتصدى لهم في سوريا والعراق، فـ"تنظيم خراسان" الإرهابي سيكون بوابتها لمعرفة من لا تعرفهم من هذه التنظيمات وأعدادها أو التنظيمات المستجدة.



** كما تريد أن يكون تنظيم "خراسان" الإرهابى - الإيراني الصنع - سيفًا مسلطًا على حكومتى سوريا والعراق؛ ليكون تواجدها هناك تواجدًا دائمًا كما خططت.



** أما الأهم، فإيران خططت للعب مع الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، "وخراسان" سيكون ذراعها الممدوة لخلق الفوضي في صفوف الولايات المتحدة الامريكية، خصوصًا وأن أعضاء التنظيم مدربون جيدًا على اصطياد المصالح الأمريكية، ومنها ضرب المدمرة كول.



ولذا ستكون في مقدمة مهام "تنظيم خراسان" الإرهابي، تولي مواجهة ترامب في منطقة الشرق الأوسط من خلال عمليات إرهابية نوعية.

المصدر : http://www.thebaghdadpost.com