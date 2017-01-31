في أول مقابلة تلفزيونية أجراها بعد أن أصبح رئيساً للولايات المتحدة، قال ترامب: أن أفغانستان وباكستان والمملكة العربية السعودية ليست من بين البلدان التي سيواجه مواطنيها حظراً لتأشيرة الدخول للولايات المتحدة. وقال الرئيس الامريكي أن مواطني هذه الدول سيواجهون إجراءات "تدقيق شديدة".

وقد سألت وكالة فرانس برس في مقابلة مع محطة ايه بي سي نيوز، الرئيس الامريكي: "لماذا نسمح نحن (أمريكا) لمواطني كل من (باكستان والسعودية وأفغانستان) بالمجيئ إلى هذا البلد ..." فأجاب ترامب: "نحن بصدد فرض إجراءات تدقيق مشددة في جميع الحالات. وعندما أقول مشددة أعني ذلك. ولن نسمح لهم بالدخول إذا شعرنا بأن هناك فرصة ولو ضئيلة لحدوث بعض المشاكل. واضاف: "سنقوم باستثناء بعض البلدان". ​​

لكن بالنسبة للبلدان الأخرى، سنقوم باتخاذ الإجراءات المشددة. وسيكون الدخول إلى الولايات المتحدة صعبا للغاية. فالدخول الآن سهل جدا. سنجعل الدخول صعباً للغاية. وأضاف: لا أريد إرهاباً في هذا البلد".

المقابلة التي تام بثها يوم الخميس الماضي، كانت الأول التي يجريها ترامب مع قناة تلفزيونية منذ أن أدى اليمين الدستورية وأصبح رئيسا للولايات المتحدة في 20 يناير. المقابلة غطت مجموعة واسعة من المواضيع، شملت برنامج الرعاية الصحية للرئيس أوباما Obamacare والهجرة والحرب ضد الإرهابيين. وقال ترامب أن خطته للحد من دخول رعايا عدة بلدان إسلامية كانت ضرورية لأن العالم يعيش "فوضى عارمة". ونفى أن يكون هذا حظراً على المسلمين. وقال: "لا، هذا ليس حظراً على المسلمين، لكنه موجه للبلدان التي مستويات الإرهاب فيها هائلة". وقال ترامب: "انها الدول التي يأتي مواطنوها إلى هنا ويسببون لنا مشاكل كبيرة. بلادنا لديها ما يكفي من المشاكل حتى دون أن نسمح لهؤلاء الناس للمجيئ إلى هنا، وهؤلاء في الكثير من الحالات، أو في بعض الحالات، يتطلعون إلى إحداث دمار هائل."

وقد رفض ترامب الإفصاح عن الدول التي ألمح إليها في حديثه، ولكن ذكر أنه يعتقد أن أوروبا "ارتكبت خطأ كبيرا عندما سمحت لهذه الملايين من الناس للذهاب إلى ألمانيا وغيرها من البلدان المختلفة، وكل ما عليك فعله هو أن تلقي نظرة على ما يجري، إن ما يحدث هناك كارثة".

المصدر:

http://www.firstpost.com/world/not-visa-ban-extreme-vetting-for-pakistan-afghanistan-saudi-arabia-president-trump-3223890.html/amp