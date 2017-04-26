تنبئ تحاليل ودراسات حديثة بان الجبهة الالكترونية التي فتحها الغرب لمحاربة التطرف تسجل هزائم مع فشلها في التضييق على محتوى الدعائي للتنظيمات الجهادية.

ويدعم مركز الأبحاث الدينية والجيوسياسية البريطاني هذه الخلاصة في تقرير اخير، حذر من أن حجم المحتوى "المتطرف" على محركات البحث في الإنترنت يتسع ويتزايد ويصبح أكثر سيطرة عما قبل.

ويشير البحث إلى أن المحتوى الذي تبثه الحكومة البريطانية وتعتبره "معاديا للتطرف" لايمثل إلا نحو 5 في المائة من العينة التي تم تحليلها عشوائيا لتكون معبرة عن طبيعة محتوى الإنترنت.

وأكدت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر رود أنها تعتزم مواجهة هذه المشكلة دون هوادة وقالت إنها "مشكلة حقيقية وخطر متزايد بشكل سريع".

ويوضح التقرير أن هذا النوع من المحتوى يبدأ في الظهور بشكل غير عنيف عندما تبحث عن كلمات مثل "غير مؤمن" ثم بعد ذلك تبدأ مواد أكثر عنفا في التتابع ضمن نتائج البحث.

وبحسب الدراسة، تضمنت المواد المنشورة أمورا منها الدعوة لسقوط الأنظمة والمجتمعات الديمقراطية وبناء ما يسمى "الدولة الاسلامية" و"دولة الخلافة" و"إقامة الشريعة"- حسب فهم المتطرفين للدين الإسلامي، ثم في مرحلة تالية تقود نتائج البحث القارئ إلى امور أكثر تطرفا مثل الدعوات إلى قتل الكافرين وغير المسلمين.

وتكشف الدراسة أن هناك ما يقرب من نصف مليون عملية بحث عالميا على محرك غوغل عن محتوى "متطرف" كل شهر وذلك في وقت إجراء البحث في مايو/آيار 2016.

كما توضح الدراسة أن هناك نحو 56 ألف عملية بحث في بريطانيا شهريا على محركات البحث باستخدام كلمات تقود إلى محتوى "متطرف".

وخلصت الدراسة إلى أن الإنسان لا يتحول إلى متطرف على مواقع التواصل الاجتماعي فقط بل قد يتشكل وعيه الجديد خلال عمليات البحث على شبكة الإنترنت قبل أن يتجه لمواقع التواصل الاجتماعي لاحقا.

ويسعى وزراء بريطانيون لتقديم مشروع قانون جديد يفرض على شركتي غوغل وفيسبوك وغيرهما حذف الفيديوهات ذات محتوى متطرف التي قد تنشر على مواقعهما في الإنترنت.

وشدد الوزراء في نص القانون الجديد المقترح على السحب الفوري للفيديوهات "المتطرفة" بدلاً من إعطاء مهلة 24 ساعة لسحبها كما ينص القانون القديم، قائلين إن هذه الفترة ستسمح للآلاف برؤية الفيديوهات.

ويلاحق الاخفاق في محاصرة المحتوى المتطرف اكبر مقدمي خدمات الانترنت، وعلى رأسهم غوغل.

وقبل اسبوعين تلقت الشركة صفعة قوية بعد سحب علامات تجارية ضخمة لإعلاناتها من يوتيوب احتجاجا على ظهروها جنبا الى جنب مع محتوى يحض على الكراهية لدعاة اسلاميين .

وتعللت شركات مثل بيبسي وفيريزون واية تي اند تي بالإضافة إلى شركة تأجير السيارات انتربرايز وعملاق المنتجات الدوائية جي أس كية، بعدم قبولها ظهور اعلاناتها في مقاطع فيديو تحض على الكراهية وتروج لوجهات نظر متطرفة.