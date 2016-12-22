جندرة التعليم

اصلاح النظام التربوي في البلدان العربية قرار غير سيادي تتحدد خطوطه العريضة من خلال شبكة معقدة من المنظمات والاتفاقيات والهيآت قبل أن تعرف طريقها إلى مسالك وزارة التربية .

ف"تنسيق جهود الإصلاح، خاصة في مجال تدريب المعلمين ومراجعة المناهج الدراسية وتنمية القدرات لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية" مثلا هو أحد الأهداف المشتركة بين منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) و المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (أليكسو). و إدخال المفاهيم الجنسية ومفاهيم الصحة الجنسية والإنجابية والجندر في المناهج الدراسية العربية كان أحد أهم افرازات اللجنة المشتركة بين المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "ايسيسكو" والمكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية. صندوق النقد الدولي من جهته يستغل ظروف الاقراض ليشترط الالتزام ببعض المواثيق الدولية التي تمس – فيما تمس – السياسات التربوية في الدول المقترضة . من ذلك مثلا وثيقة مؤتمر بيكين لسنة 1995 التي تهدف إلى تفكيك بنية الأسرة العربية و ضرب تماسكها من خلال تخليق صورة المرأة الجديدة ( المتحللة من الضوابط الشرعية ) و صورة الرجل الجديد ( الديوث المتقبل للدور الانحلالي للمرأة بل والمبشر به داخل المجتمع) والتأسيس للجندر( الشواذ) عوضا عن النوع والاعتراف بحقوقهم ومحاربة فكرة أنهم غير أسوياء و تعويضها بفكرة أن هذا سلوك طبيعي .

وثيقة بكين هذه هي التي فرضت تدريس " الجنس الآمن " كثقافة يمكن من خلالها التحايل على الحجر الديني المضروب على العلاقات الجنسية غير الشرعية ، والفقرة (ك) من المادة 83 من وثيقة بيكين تتدخل بشكل سافر في الدساتير العربية لتفرض " إزالة الحواجز القانونية والتنظيمية والاجتماعية التي تعترض التعليم في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في إطار برامج التعليم الرسمي بشأن مسائل الصحة النسائية"

لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة هي التي ترعى المؤتمرات الأممية التي تبشر بثقافة الرجل الجديد وعلى رأسها مؤتمر بكين 1995 . و في السابق سخرت مليارات من الدولارات و مئات من المنظمات في كافة أنحاء العالم للعمل على تطبيق مقررات بكين داخل الدول الفاقدة للسيادة ولمراقبة الحكومات في ترجمتها العملية لتلك المقررات تشريعياً وسياسياً وإعلامياً واقتصادياً واجتماعياً وتعليمياً، ليتحقق الهدف النهائي من تلك المقررات.

"إي. دجي .ويلكنسن" تقول " لقد أدت السياسيات التعليمية الغربية إلى تغيير الطبيعة الفطرية عند الفتيات الأمر الذي انتهى بانهيار بناء الأسرة وظهور الممارسات الجنسية المختلطة غير المشروعة، وانتشار ظاهرة حمل الفتيات المراهقات، وظهور موجات العنف، وتعاطي المخدرات والكحول في أوساط الفتيات في الولايات المتحدة وبريطانيا".

الاستنتاجات:

في تونس – الواقعة تحت تأثيرات الحرب النفسية / الارهاب – ما عاد الأمر يتطلب صرف كل تلك المليارات. فتحريك ورقة الاسلام السياسي من شأنه خلق ديناميكية استراتيجية داخلية تعمل من خلال منطق رد الفعل على تحويل ما كان مفروضا غربيا إلى مطلوب عربي تحت أغطية الاصلاح و مقاومة الثقافة الداعشية و التصدي للاسلام السياسي.

الصراع في تونس على جبهتين : جبهة الضغط و تخليق الأزمة : جبهة الفعل / الارهاب الامبريالي المتستر بالاسلام السياسي .

: جبهة الاستجابة و تخليق الحلول : جبهة رد الفعل / الديناميكية الاستراتيجية .( تعمل على تمرير الأجندات الغربية تحت غطاء مناهضة الاسلام السياسي و محاربة الارهاب).

و ليست الجبهتان في حقيقة الأمر إلا وجهان من عملة واحدة هي الامبريالية و قد تفننت في لعبة العصا و الجزرة و في اشعال الحرائق و الإيهام بإطفائها .

و علينا أن نواجهها في ساحة تخليق الأزمات كما في ساحة الإيهام بحل الأزمات .

النضال الوطني الحقيقي في مجال التربية و التعليم يمر حتما عبر فتح ملفات الاتفاقيات الدولية و الدستور و البرامج التعليمية من أجل وضع حد للوصاية الأجنبية على التعليم في تونس .و من دون فتح هذه الملفات التي لديها صلة مباشرة بالسادة الوطنية تظل تحركات قطاع التعليم لعبا في الهوامش لا يرقى إلى مستوى النضال الوطني و تظل الصلة مفصومة بين ما هو وطني و ما هو ديمقراطي ’ بل و يظل النضال الديمقراطي نفسه عاجزا عن تحقيق أهدافه لأن تلك الأهداف نفسها رهينة تحقق السيادة الوطنية .

على نقابات التعليم الحذر من الانجذاب إلى دائرة الديناميكية الاستراتيجية .

فمزيد جندرة التعليم في تونس قد يعبر من ممرات الاتحاد العام التونسي للشغل قبل أن يفصح عن نفسه في ممرات وزارة التربية .و الاختراق عوض أن يكون عبر منظمة فريدريك إيبارت قد يكون عبر نقابة أساتذة التعليم الثانوي بالدانمارك التي عبر أحد أعضائها في ندوة سوسة( نوفمبر 2016 ) عن ارتياحه مما بلغه التفكير المجندر في تونس من مستوى .

و كي لا يتجندر النضال النقابي اسوة بالتعليم ( بما يعنيه اللفظ هنا من تشوه سياسي لا جنسي) ننصحكم بذات النصيحة التي كان قد نطق بها شهيد العيد : " إذا غابت عنكم قيم المبادئ فتذكروا قيم الرجولة ."